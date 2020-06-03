英國女星艾瑪華森（Emma Watson）以電影《哈利波特》中的妙麗一角紅遍全球，被封為「好萊塢最美臉蛋」，長得美又是牛津大學學霸，連心地都好善良，堪稱零負評女神，目前在IG上擁有5715萬多位粉絲追隨，在她接下真人版迪士尼電影《美女與野獸》後，貝兒更成為她的最新代名詞，而粉絲們相當好奇女神真實的衣櫃究竟長怎樣呢？快跟著我們一起來看看！
根據時尚網站「The Coveteur」報導，艾瑪華森曾大方公開自己的衣櫥，她習慣按照衣服的深淺色去分類整理，私底下她的穿衣風格其實很簡約，各種單色系的服裝才是她的最愛！從百搭的黑白色到進年很夯的棕咖色都有，她也透露自己私下很常穿英國品牌Chinti and Parker的衣服。
艾瑪華森鞋櫃也是井然有序！不因為是巨星就只愛名牌，她最愛的不是高跟鞋，而是最實穿性的黑色及白色平底鞋或編織涼鞋，由此可知「小白鞋」真的是不可錯過的單品。
最後艾瑪華森表示自己並非衝動型購物者，買東西前她會習慣仔細思考，更以「會不會穿超過30次」為原則去決定買不買，從自身購物就完美落實環保永續運用的觀念，不愧是人美心也美的知性女星典範，也讓粉絲們看了直呼「真的好感動」。
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