英國知名女星艾蜜莉亞·克拉克(Emilia Clarke)，因演出HBO電視劇《冰與火之歌：權利遊戲》的「龍后」一角而聞名。近日，她受邀登上時尚雜誌擔任6月號封面人物，在釋出的照片中露出凹凸有致的身線，吸引網友的目光。
艾蜜莉亞自從以「龍后」一炮而紅之後，便陸續在《我就要你好好的》、《星際大戰外傳：韓索羅》等電影中演出並獲獎，成為2019年最有影響力人物之一。
日前，她登上時尚雜誌《Harper's Bazaar México》的6月號封面，照片中的她雖消瘦不少但外貌依舊美麗動人，其中一套造型中她畫著紅唇、穿著粉色透視長裙，隱約透出黑BRA與性感的事業線，散發致命吸引力，網友看到紛紛大讚「美慘了」、「瘦好多」、「眉毛終於不搶戲了」。
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