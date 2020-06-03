英國知名女星艾蜜莉亞·克拉克(Emilia Clarke)，因演出HBO電視劇《冰與火之歌：權利遊戲》的「龍后」一角而聞名。近日，她受邀登上時尚雜誌擔任6月號封面人物，在釋出的照片中露出凹凸有致的身線，吸引網友的目光。

艾蜜莉亞自從以「龍后」一炮而紅之後，便陸續在《我就要你好好的》、《星際大戰外傳：韓索羅》等電影中演出並獲獎，成為2019年最有影響力人物之一。

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日前，她登上時尚雜誌《Harper's Bazaar México》的6月號封面，照片中的她雖消瘦不少但外貌依舊美麗動人，其中一套造型中她畫著紅唇、穿著粉色透視長裙，隱約透出黑BRA與性感的事業線，散發致命吸引力，網友看到紛紛大讚「美慘了」、「瘦好多」、「眉毛終於不搶戲了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Harper's Bazaar en Español（@harpersbazaarmx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 上午 7:06 張貼