梅雨季來臨，濕氣加上暑氣讓您的秀髮塌軟無型嗎？日系植物系洗沐品牌「BOTANIST」今年正式引進基礎洗護系列的第6款產品「BOTANIST植物性彈潤蓬鬆洗護系列」，拯救細軟髮及因濕氣而秀髮扁塌的朋友們恢復髮絲彈潤蓬鬆。
「BOTANIST植物性彈潤蓬鬆洗護系列」由植物糖配製的特殊配方，由內部修護秀髮創造彈潤感，添加保濕成分為秀髮上一層保濕護膜，從髮根注入空氣感，同時保有絲滑通順的髮間觸感讓人迷戀。「BOTANIST植物性彈潤蓬鬆洗護系列」即日起由松本清搶先開賣，陸續於屈臣氏、Tomod's、寶雅、家樂福、大潤發六大通路門市上架販售。
BOTANIST秉持「源自大自然的恩惠」的品牌理念，透過自然植物中的成份，讓秀髮、肌膚在徹底清潔後依舊擁有保濕潤澤的效果。過去BOTANIST在台已推出5款基礎洗護產品，分別是追求清爽髮感的「清爽柔順型」、追求滋潤滑順的「滋潤型」、在意頭皮乾燥問題的「頭皮滋潤型」、注重頭皮清潔的「黑炭潔淨型」，賦予受損秀髮光澤修護的「受損護理型」，以及解決細軟髮並注入空氣感的「彈潤蓬鬆型」。藉由此次「BOTANIST植物性彈潤蓬鬆洗護系列」的加入，BOTANIST將帶來更全方面的洗護體驗。
▍活動
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★獎品內容 ｜ BOTANIST植物性彈潤蓬鬆洗潤正品*1組
★公佈時間 ｜ 2020/6/11
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
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