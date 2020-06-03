擅長創造話題的STAYREAL在聯名版圖上又有新突破！這回找上史上最暢銷的世界經典名著之一《小王子》攜手合作，為大家帶來最療癒的清新風格！《小王子》是深受許瑋甯、蔡康永、徐佳瑩、Selina等許多明星藝人喜愛的小說，2019年STAYREAL首度以「玫瑰少年」揭開聯名序曲，結合勿忘初衷、冒險追夢的品牌核心契合小王子故事，將主理人五月天阿信化身「玫瑰少年」融入在B612星球中，守護著永不凋謝的玫瑰，推出後立刻引起粉絲熱烈搶購收藏！

今年STAYREAL再度與「小王子」攜手冒險，結合小王子獨特溫暖且細膩的畫風，加上2020年首度公開的航海與飛行系列新圖騰，還有飾品控最愛的手環、耳環與項鍊小物，讓小王子帶領你穿過荊棘找回那個閃著光芒的自己！全系列聯名商品將於6/4正式發售，喜歡小王子的粉絲一定要把握這次買起來！

STAYREAL x 小王子首次強勢聯名！玫瑰少年榮登最療癒珍藏品（圖／品牌提供）

喜歡挑戰創新的STAYREAL，特別攜手小王子公開2020全新冒險系列圖騰，結合雙方對夢想的頑固信念，一起勇闖未知世界！喜歡探險的小王子，帶著好奇心獨自探訪多星球，這次不但駕駛飛船翱翔天空，也操控帆船航行大海，發揮乘風破浪的精神，帶大家一起冒險！無論T-shirt或襯衫都亮眼有型，是絕對要入手的必買單品！

STAYREAL x 小王子首次強勢聯名！玫瑰少年榮登最療癒珍藏品（圖／品牌提供）

溫暖色調、舒服布料且適合亞洲人剪裁的日潮，近期強勢回歸！本回小王子聯名也都通通融入精緻細節，用簡約設計與清新配色，展現小王子獨特的浪漫氣息，帶來溫暖療癒的視覺感。無論是雙色拼接寬版T、寬鬆剪裁的雙口袋襯衫，或是精緻電繡的修身腰帶圓裙，都提供最舒適的穿著感受，任何身型都能輕鬆駕馭！

STAYREAL x 小王子首次強勢聯名！玫瑰少年榮登最療癒珍藏品（圖／品牌提供）

所有的大人都曾經是小孩，為了完整傳達品牌與小王子理念，本回透過STAYREAL品牌LOGO與小王子經典圖像創意結合款式，帶你找回純真的心與埋藏在心中的夢想。無論是守護著玫瑰的小王子，或是與狐狸一起仰望星空的小王子，都能在療癒又細膩的畫風中感受到溫暖，只要身邊有小王子的陪伴，你再也不孤單！

STAYREAL x 小王子首次強勢聯名！玫瑰少年榮登最療癒珍藏品（圖／品牌提供）

STAYREAL x小王子聯名系列首度推出手環、項鍊與耳環組，清新獨特的設計療癒人心，特別附上精裝原文書盒包裝，便於收納也極具收藏價值。四入一組的耳環，精選小王子、狐狸、玫瑰與B612行星圖騰，亮眼又吸睛；優雅的玫瑰金項鍊，搭配小王子與狐狸墜飾相依相伴，象徵兩人長長久久的情誼；還有絕美的手環，有夜空藍以及月光白兩色可選，襯托出星空小王子獨一無二的清新氣息；另外還有多款精緻的電繡老帽，感受狐狸與小王子最溫柔的陪伴，款款都值得手刀購入！