台灣高溫濕熱的氣候對彩妝宛如殘酷擂台，溶妝、浮粉、斑駁的慘劇不斷上演，因此，能服貼到彷彿天生美肌、持久不浮粉的底妝產品，就成為夏季大家追求的夢幻首選。

AVON雅芳6月推出全新持久奇蹟系列四款商品：持久奇蹟柔霧粉底液，持久服貼的妝效，讓底妝停在最美時刻，從早到晚、上山下海都不怕脫妝。另外，還推出遮瑕柔焦效果持續18小時的持久奇蹟柔焦遮瑕筆，以及防水抗暈、一畫大眼的持久奇蹟豐盈睫毛膏和持久奇蹟防暈染眼線筆，搭配於去年10月上市的持久柔光液態唇膏，讓愛美女性能輕鬆通過豔夏驕陽考驗，完美妝容定格不NG︕

持久奇蹟柔霧粉底液抹開後十分貼膚，妝效彷彿天生美肌。（圖／邱映慈攝影）

AVON全新推出的持久奇蹟柔霧粉底液具有三大特色：1. 超持久：妝感自然柔霧，持妝效果高達24小時，即使狂歡到半夜想要IG打卡也不怕。2. 極輕薄：獨特超時輕薄技術，搭配清爽無油成份，親膚不粘膩，出汗出油也一直就像剛上妝一樣服貼。3. 不溶妝：防水、防汗的配方設計，即使在豔陽下也不脫妝。讓你的底妝不只持久不溶，還薄透舒適，一抹讓你的美定格在最美時刻。

AVON於去年推出雅芳首款持久液態唇膏，也因此發現大家對於持久型彩妝的偏好，今年AVON為了滿足年輕消費族群對於完美妝容的需求，除了能持妝24小時的持久奇蹟柔霧粉底液外，也同場推出同樣具有超強持妝效果的持久奇蹟柔焦遮瑕筆、持久奇蹟豐盈睫毛膏、持久奇蹟防暈染眼線筆三樣商品。

AVON雅芳持久奇蹟防暈染眼線筆防水，眼線不怕暈。持久柔光液態唇膏不易脫妝，喝水不沾杯，出門不需一直補妝非常方便。（圖／邱映慈攝影）

遮瑕筆有亮白、粉膚兩個顏色，跟粉底一樣運用超時輕薄技術，能夠持續18小時自然柔焦效果不脫妝，可以針對鼻翼、嘴角、痘印或黑眼圈做更精緻的遮瑕加強。

持久奇蹟柔焦遮瑕筆不顯乾、不脫妝，針對細微瑕疵細緻遮蓋。（圖／邱映慈攝影）

眼妝方面，推出兩項漆黑效果能維持24小時持久的商品：持久奇蹟豐盈睫毛膏、持久奇蹟防暈染眼線筆。持久奇蹟豐盈睫毛膏有防水、瞬濃定型配方，緊緊包覆每一根睫毛，不怕高溫和汗水，美睫不崩塌；加上超精準的弧形刷頭設計，輕輕鬆鬆就能刷出根根分明的漆黑美睫。持久奇蹟防暈染眼線筆同樣具有防水、防汗、抗暈配方，顯色滑順好操作，且旋轉式免削筆設計，更增加使用的便利性。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/6/11

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