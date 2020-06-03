以電影《下半場》奪下金馬新人王的范少勳，日前在個人Instagram上傳身著Valentino 2020春夏恐龍貼飾刺繡飛行夾克，穿出帥氣個性「潮」味。本身便是恐龍迷的范少勳，收藏有許多恐龍模型以及恐龍圖鑑書籍，拍攝時仍按耐住興奮之情，展現酷帥的神情，引起粉絲激讚。

上個月中旬突然在Instagram上宣布當爸的楊祐寧，則以Valentino 2020春夏「漂浮島嶼(FLOATING ISLAND)」圖紋刺繡外套登上時尚雜誌《style master》封面故事。寬版剪裁的連帽Caban外套，以繽紛的絲線與琉璃珠進行刺繡，將漂浮似雲朵的島嶼、參天的古木、嶙峋山石的磅礡景致展現於外套上，藝匠們透過不同的技巧打造立體的效果，並以琉璃珠讓整體刺繡更加華麗。每一件外套的刺繡則需要五位藝匠投入十日的時間方能完成，讓每件單品更具獨特、珍貴特質。

（圖／品牌提供）

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為了呈現超越界限的異境，Valentino與享譽國際的英國藝術家Roger Dean合作，推出一系列獨特圖紋服裝款式，結合極高辨識度的夢幻意象– 參天古木、漂浮似雲朵的島嶼、古老生物漫步或翱翔於幽暗林間、展翅佇立於枝頭的貓頭鷹，或是不知名時期、時空的風景，以亮麗色調配搭不同質感的面料，讓幻境可見，讓美夢成真。

（圖／品牌提供）

印花圖紋以不同的表現方式躍於寬鬆的落肩縐紗襯衫、T-Shirt、飛行夾克、連帽衛衣、針織罩衫之上，局部的印花圖紋、全面圖紋印花、手工鉤織、貼飾嵌花，也結合品牌引以為傲的刺繡工藝，創造出細緻無暇以及舒適隨意的夢幻單品。穿衣美學也添上一絲隨性玩味：頭戴漁夫帽，腳踏球鞋，手握實用手袋。