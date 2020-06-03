隨著中央流行疫情指揮中心於1日當天宣布，正式解除口罩販售禁令後，各大電商上的口罩搜尋量都爆增，而像率先發布正式販售的奇摩購物中心、博客來及PChome 24h購物等平台，在今（3日）開賣後反應都相當踴躍，PChome 24h購物就表示，觀察近2天與前2天相比，站上口罩的搜尋量就達7倍以上成長，而今下午首波開賣逾萬片的口罩，一開賣即湧入比平日多15倍的流量，所有口罩商品在2分鐘內即秒殺完售，當中以櫻花粉成為最熱賣的款式搶購熱烈，再創一波粉紅熱潮。

而奇摩購物中心在昨（2日）晚上10時就搶先以加價購的方式開賣口罩，在短短5分鐘內就銷售一空，到了今日首波中衛口罩上架後，也在10分鐘內完售，可見民眾對口罩的需求仍然熱烈，至於博客來於上午11點開賣中衛的4款口罩後，更約在2分鐘之內就被搶購一空，因為隨著可開放運送海外後，博客來就憑著向來可海外寄送的優勢，吸引了不少在香港、澳門等地的消費者購買，開賣當下網站流量更突破SWITCH開賣紀錄。

就算像不是直營商家合作的電商也有受惠，像蝦皮購物站上「中衛醫療口罩」的關鍵字搜尋量，1天內就飆升近9倍，而今也宣布預計午後在蝦皮24h正式開賣中衛口罩，第一階段將準備櫻桃紅與深丹寧2款、共計數百盒，單盒有50片口罩、售價300元，1人限購1盒，選擇全家超商取貨還可享滿199元免運優惠，之後也將會持續補貨，民眾毋須過度恐慌搶購。

樂天市場也發現，自從1日解禁起發布消息至今3日內，站上共湧入約近萬筆以「口罩」為關鍵字的搜尋，而直接以「中衛」為關鍵字的搜尋約占其中70%，目前已與站上的商家如屈臣氏等與中衛合作的店家，積極討論後續合作，希望為消費者提供穩定的貨量。松果購物今起也開始販售MIT醫療級口罩，以50入盒裝的成人醫療級口罩為主，並於下單後陸續出貨，不限金額即可免運。

而今日已經被搶購一空的店家，如PChome 24h購物也表示將持續進貨、上架口罩商品，預計將於5日下午開賣第2波中衛口罩，除了平面口罩以外，還會有軍綠、薰衣紫、深丹寧三色，每人限購2盒，共計逾萬片口罩提供給消費者選購，開賣時間也將在於Facebook粉絲團或APP公告。博客來則將於8日早上11時開賣第2波中衛口罩，包括酷黑（鬆緊耳帶）、櫻桃紅、櫻花粉及深丹寧4色，定價300元起。