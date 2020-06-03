「國光女神」梁云菲和金剛分手後，時常在社群平台分享生活和心情，近日PO出一張性感床照，身上只有穿小褲，火辣指數爆表！

梁云菲日前上傳一張以男友視角拍攝的床照，曖昧地說：「Hey❤別賴床了，陪我一起去曬曬好嗎？」畫面中，她放下黑色的長直髮，上半身脫個精光，只用白色棉被遮住重點部位，辣曬紋身、美背和蜜桃臀，好身材讓網友看得血脈賁張，直呼：「Nana好性感」、「這個畫面，肯定要賴床的啊」。