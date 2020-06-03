梁云菲床照流出！「上半身沒穿」只有小褲 20:182020/06/03 時尚 蕭雅文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梁云菲外型美艷、身材惹火。（圖／[email protected]） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「國光女神」梁云菲和金剛分手後，時常在社群平台分享生活和心情，近日PO出一張性感床照，身上只有穿小褲，火辣指數爆表！ 梁云菲日前上傳一張以男友視角拍攝的床照，曖昧地說：「Hey❤別賴床了，陪我一起去曬曬好嗎？」畫面中，她放下黑色的長直髮，上半身脫個精光，只用白色棉被遮住重點部位，辣曬紋身、美背和蜜桃臀，好身材讓網友看得血脈賁張，直呼：「Nana好性感」、「這個畫面，肯定要賴床的啊」。 梁云菲辣曬床照！（圖／[email protected]） 梁云菲辣曬床照！（圖／[email protected]） 林明禎30歲生日脫了！胸前鏤空S曲線超惹火 莎莎罕曬比基尼！雙球壓牆擠出邪惡弧形 #梁云菲 #金剛 #床照 #小褲 #賴床 #刺青 #性感 #身材 #沒穿 也許您會感興趣 推薦閱讀 袁艾菲罕曬內衣性感照 曝「有通過老公這關」 19:342020/05/08 星光 周曉涵野外泡湯被拍！彎腰「白嫩雙球」傾出超辣 00:222020/06/02 星光 林采緹車頭燈太巨 細肩帶「撐成低胸」冒青筋嘆：人生好難 00:032020/06/02 星光 曾之喬貼身衣洩「真實身材」網直盯肚皮起伏秒懂 13:002020/06/02 星光 莎莎罕曬比基尼！雙球壓牆擠出邪惡弧形 10:512020/06/03 星光 時尚熱門新聞 金俊熙44歲竟超辣！脫掉外衣炸出「飽滿半球、馬甲線」 - 星光 - 時尚 超兇口罩正妹裡面不愛穿！煮菜邊脫上衣「兩點全露」引暴動 - 星光 - 時尚 正妹老師迎戰69 穿小褲跪地大方開腿 - 星光 - 時尚 資工彌原來超有料！黑bra擠爆渾圓北半球 - 星光 - 時尚 難脫單是因為個性！最易孤獨一生的星座TOP4 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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