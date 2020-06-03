艾瑞絲（盧昕妤）曾是大同高中的實習英文老師，清秀甜美的身影轟動一時，獲得「正妹老師」的美稱。加入網紅團體反骨男孩後，她的風格轉趨甜美性感，近日曝光一組比基尼辣照，大方表示：「虧我那麼辛苦減脂，就是要露啊！」

照片中，艾瑞絲放下一頭黑色長直髮，身穿白色的平口罩杯比基尼，聚攏效果相當好，讓小胸族的她也能擠出深邃事業線和北半球，下半身搭一件同色系的綁帶泳褲，當她張開雙腿、跪在地面拍照時，神情和動作都相當嫵媚，網友看了驚呼連連，害羞地說：「這次的超性感」、「好A」、「第一張犯規」，艾瑞絲開玩笑回應：「來69啊！」

目前體重45kg的艾瑞絲，仍在積極瘦身中，讓許多網友都不解，她透露：「因為我想要的馬甲線必須要體脂23%才會明顯，我現在25%左右，還有待加強！」除了勤勞去健身房鍛練肌肉，飲食也控管得很嚴格，她直言：「仗著年輕瘦有什麼好自豪的，誰25歲以前不瘦？希望我即使到三四五十歲，體態都還是現在這樣苗條。」