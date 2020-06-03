宏匯集團斥資超過46億元開發投資的「宏匯廣場」，位在機捷A4新莊副都心站，宏匯廣場總經理陳玉寶今（3日）表示，目前已在收尾階段，7月31日試營運、預計9月開幕，剛好搭上振興三倍券7月15日上路，預計提供超過3倍以上的優惠，看好到年底營收可達18億元。

宏匯廣場總經理陳玉寶拿手機，秀出已上架的官方APP，此外，官方臉書、官網也都上線。（宏匯廣場提供）

但因疫情期間有邊境管制、美國苦無新片，8樓至11樓獨家引進日本SONY集團1500坪的展演Zepp場館，與8樓至12樓超過3000坪的美麗新影城，試營運期間都還不會開張，陳玉寶說開幕消息已釋出2、3年，消費者很期待，「疫情影響無法全開也很遺憾。」

宏匯廣場員工制服出爐，以藍色和橘色為主色。（宏匯廣場提供）

3.1萬坪的商場營業面積，較板橋大遠百2.8萬坪大，堪稱新北市最大百貨，地下7層有2500個汽、機車停車位，地上14層有商場和商辦；310個進駐品牌中，百貨零售占50％、娛樂和餐飲都占25％，全館餐飲、超市共52家。

宏匯廣場1樓咖啡廊道有巨幅螢幕。（宏匯廣場提供）

室內、室外超過3000坪休閒娛樂設施中，4、5樓有最高10米的室內攀岩場，9樓有獨家合作的南夢宮Namco「VR Zone虛擬實境遊樂園」，花費數千萬元授權金取得最受歡迎的遊戲IP、占地350坪，可滿足三重、新莊、蘆洲、五股、泰山5區百萬人口需求，是「生活娛樂、大眾型、適合三代同堂待上一整天的百貨」。