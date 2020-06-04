人美心更美的凱特王妃，不僅擁有亮麗外表更有顆愛國愛民的心，近日雖受到新冠肺炎疫情影響讓她與威廉王子的行程停擺，但他們依然透過視訊慰問來自世界各地的醫療團隊。但大家曾想過凱特王妃若沒成為「皇室成員」，在社會上又會從事什麼工作呢？皇室作家羅伯特(Robert Jobson)所出的書中便給出了答案。

曾就讀聖安德魯斯大學（University of St Andrews）藝術史的凱特王妃，原本便對於時尚、服裝十分有興趣，大學畢業後還曾擔任過精品品牌的採購員，但自從嫁入皇室成為「皇家媳婦」後，她便將自身興趣融入生活，在各種公開場合中，以完美的穿搭技巧展現優雅的氣質，成為全場的矚目焦點。

在 Instagram 查看這則貼文 𝓕𝓪𝓷 𝓹𝓪𝓰𝓮 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓯𝓪𝓿𝓸𝓻𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝔂𝓪𝓵𝓼（@royalfanzz）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 下午 10:17 張貼

在皇室作家羅伯特的著作《William's Princess》也提到「若凱特當初沒嫁給威廉王子，便會投入她所熱愛的時尚產業」，說不定今日火紅的時尚部落客便會是她，依然是最強的「帶貨女王」。