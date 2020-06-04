37歲鋼琴家郎朗與25歲的德韓混血兒吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）是近年超夯的夫妻檔，感情好到登上綜藝節目《幸福三重奏》放閃，其中仙氣爆棚的吉娜在婚後人氣飆升，以天使臉孔和姣好身材引發熱議，目前在微博已坐擁超過150萬粉絲，連小紅書都破百萬。近日，她特別在小紅書公開介自己熱愛的戒指。

吉娜先是介紹自己熱愛的戒指是出自英國百年珠寶品牌DE BEERS的Eternity戒指，周圍鑲嵌一圈鑽，風格亮眼又不會過於華麗，市價約港幣8萬多。而郎朗在求婚時也挑了同一品牌鑽戒！他大手筆選了3.73克拉的單鑽戒，特別訂製命名為「Butterfly Ring」，更印上兩人的名字縮寫「LANGGIN」，這款結婚鑽戒保守估計破百萬港幣，郎朗不愧是寵妻不手軟！

郎朗老婆吉娜曬戒！求婚3.73克拉價值破百萬（圖／小紅書＠Gina Alice）

除了單圈及單鑽戒，吉娜更透露玫瑰金色的Lotus Band款式鑽戒也是她的愛用品！蓮花環耐看又經典，她還收藏了相同設計的耳環，更表示自己比較喜愛經典款的設計，可以天天戴也不會過時。

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