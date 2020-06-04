全聯We Sweet太顛覆想像了，竟然跟黑人牙膏聯手推出甜點，明（5日）起至18日共有4款融合薄荷、巧克力與竹炭的新品上架。本月1日在全聯臉書粉絲專頁曝光消息後，很多網友好奇問說「今天是愚人節嗎？」，還有不少人驚呼「全聯瘋了！」，此舉率先在網路炒熱話題。

過往跟各類知名品牌食品聯名，首度與非食品品牌合作，全聯表示與黑牙牙膏都有冒險基因，不斷尋求突破與創新，積極與年輕世代溝通，期望藉由創意的跨界聯名，創造更多新話題，也讓消費者對薄荷配方的獨特性及清新口味，有更高的接受度。

全聯We Sweet x黑人牙膏聯名甜點，薄荷巧克力蛋糕，每盒約180g，原價99元，5日至11日特價89元。（全聯提供）

全聯We Sweet x黑人牙膏聯名甜點，連結黑人牙膏「好口味」、「清新口氣」的精髓，採用天然薄荷為主原料，呈現粉綠色的清新感，再搭配巧克力、竹炭等食材製成黑色蛋糕體，呈現多數人對黑人牙膏品牌的聯想。由於疑惑是不是真的加入牙膏成分，有網友還笑說「要用牙刷吃嗎？」。

全聯We Sweet x黑人牙膏聯名甜點，薄荷巧克力可麗餅，每盒約70g，55元。（全聯提供）

這次4款聯名甜點中，「薄荷巧克力蛋糕」採用72%巧克力製成海綿蛋糕，加入生乳酪薄荷慕斯及特調薄荷巧克力糖漿，清爽不膩口；「薄荷巧克黑爵士」以竹炭可可蛋糕搭配薄荷慕斯，多層蛋糕堆疊，風味獨特；「薄荷巧克力可麗餅」運用日本配方製成奶香味的餅皮，搭配薄荷鮮奶油、巧克力戚風蛋糕，創造多層次清涼口感；「薄荷巧克蛋糕捲」則用新鮮薄荷葉製成薄荷奶油霜，搭配竹炭巧克力海綿蛋糕。

另，活動期間買We Sweet黑人牙膏聯名甜點任1件搭配黑人超氟牙膏（200g x 2入組)，聯名甜點現折30元，單筆可累折。