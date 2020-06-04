2020春夏隨著疫情的趨緩，百業復萌之際，髮色的選擇也漸漸出現新風潮，大家應該不難發現，從2020年初開始引起話題的低彩度「耳圈染」、延燒到耳下區塊的「裙擺染」，而即將迎來的仲夏之際，最在浪頭上的就屬「煙花染」了！

大部分的女孩們上髮廊總害怕髮型師提案全頭漂染上色，不僅擔心太像假髮、害怕柔順髮質一去不復返更是抗拒的最大原因！而這次春夏設計的「煙花染」顧名思義，就是捨棄全頭挑染的方式，改以選用局部挑染讓色彩隱藏在黑、或深色髮中，挑出形狀神似煙火般的線條、漂色，再為線條點綴如同煙花的高彩度亮眼設計！

▍1.迷幻孔雀藍煙花染

既然名為「煙花染」，想當然爾顏色不能過於單調，即便是同色系也要有明度、彩度不同的線條搭配，視覺呈現才會有煙火的漸次氛圍。這款冷色調組合分別是：中彩度藍綠色、低明度飽和藍、高彩度粉紫色，搭配耳上低層次短髮，將挑染刻意地隱藏在耳上內裏層次、並從頭頂延伸展開，打造側面才看得見的吸睛巧思設計！

迷幻孔雀藍煙花染。（圖／品牌提供）

▍2.透光彩礦石煙花染

這款皆由中彩度組合而成的顏色成員分別是：中彩度寶石綠、大地褐黃色、低彩度礦石藍，搭配瀏海BOB短髮，主要將寶石綠挑染點綴在瀏海中、側面搭配較為亮眼的褐黃色來讓臉部輪廓線條較為柔和，打造既療癒又極富氣質感的髮型設計！

透光彩礦石煙花染（圖／品牌提供）

▍3.粉彩紫外光煙花染

這款髮色主色調是象徵前衛感十足的紫外光調，在部分線條上加強飽和程度、讓紫外光呈顯有點粉紫色的光調，最特別的是，由於這款髮型是日系黛安短髮，不僅層次多、髮型線條柔和，只需要在重點稜角上點綴一些吸睛的相近色，就可以大大地凸顯五官的立體感！

粉彩紫外光煙花染。（圖／品牌提供）

▍4.繽紛霓虹色煙花染

如果覺得冷色調有充分的神秘魅力、暖色調能彰顯自己的活潑特質，兩者之間搖擺不定不知道怎麼選的話，可試試這款「繽紛霓虹調色盤大全」，這款挑染區塊是從耳上延伸至後頭部，從紅橙黃綠藍紫通通來一筆，既和諧又漸次地組合在一起，相當療癒又吸睛，任何短髮造型搭配這樣的繽紛組合其實都非常適合，而下圖範本的髮型是圓形BOB，透過色彩的巧思設計讓原本略顯厚重的後頭部因為色彩妝點，顯得活潑又極富魅力，非常適合喜歡與眾不同的女孩們！

繽紛霓虹色煙花染。（圖／品牌提供）

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：