隨著百貨業逐漸解封，今年6/4至7/26為期兩個月，植村秀將率先為所有「悶很久」的消費者獻上「2020植村秀玩色潮拍」，從北到南，全數百貨植村秀專櫃將接力上陣，由專業彩妝師團隊為您一對一上妝，拍攝「專業證件照」！

迎接即將來臨的畢業求職季，「2020植村秀玩色潮拍」集結彩妝專家、髮型專家、攝影達人、專業後製團隊，為所有參加活動的消費者帶來前所未有的「大師級超美證件照服務」，畫上植村秀時尚潮妝，無論男女都能獲得一張奇蹟美照，求職或日常證件都超完美。當日消費滿NT6,000，即可再獲贈「風格四連拍」潮拍形象照，好看到讓你會忍不住狂發照洗版IG！

「2020植村秀玩色潮拍」繳交預約金500元即可拍攝「大師級超美證件照」，當日消費滿NT6,000，即可再獲贈「風格四連拍」潮拍形象照。（圖／邱映慈攝影）

「2020植村秀玩色潮拍」活動，將於全台指定四個百貨專櫃(信義三越A8/忠孝SOGO/中友百貨/漢神巨蛋)，推出全球唯一巨型眼影盤拍照牆、真人尺寸刷具最潮打卡景點，一秒拍出網紅態度，怎麼拍怎麼好看。最潮拍照活動當然要搭配網紅最愛妝容，從全新100色「創藝無限眼影」精選人氣8色，搭配超人氣小黑管唇膏，打造四款2020時尚潮妝，由消費者任選一款，把臉蛋交給彩妝專家植村秀，立刻擁有絕美妝容！

消費者可以妝容四選一，讓植村秀彩妝師幫你打造超美證件妝。（圖／邱映慈攝影）

參加本次證件照活動的方式超簡單，只要NT500預約金（可抵櫃上消費），即可報名參加這價值高達NT5,000，含上妝、髮型、拍照、修圖在內的植村秀誠意禮，並獲贈價值NT850的豪華預約禮一份，完全是只賺不賠的佛心活動！

預約禮是全能奇蹟金萃潔顏油50ml、無色限迷你唇膏7ml。（圖／邱映慈攝影）

活動期間購物，當日消費滿NT4,500、6,000、7,000，即可獲贈「VIP獨享頂級三檻滿額贈」：煥彩化妝包、煥彩刷具組、煥彩托特包等三款霓虹光感潮流配件。同時，植村秀也將推出四款獨家由最強美妝明星商品無極限底妝系列、植村秀小黑管唇膏、2020全新「創藝無限眼影」及「3D極細防水眼線膠筆」組成的超值特惠組！

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看「2020植村秀玩色潮拍」活動，500預約金可抵消費還可以拍專業證件照、拿預約禮！

★獎品內容 ｜ 植村秀炫彩化妝包*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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