前空服員趙筱葳因長相神似女星林依晨，被封為「華航林依晨」，她近日買了新房子，邀請近20名好友舉辦入厝趴，房屋內部的裝潢也成亮點。

趙筱葳和前華航空姐林佩瑤是閨蜜，日前她買下北市信義區的房子，林佩瑤和一群朋友受邀參加入厝趴，在IG激動地PO文：「恭喜我的愛人買下人生第一間房！！！！！台北市區買房一直是我想都不敢想的事，但這個女人她 做！到！了！」還不忘搞笑說：「以後如果家裡停電、停水，或是跟老公吵架嘔氣離家出走，請一定要收留我ㄏㄚ˙！！！」也感性祝福對方：「恭喜新居落成，更美好的人生在後面等著妳。」

趙筱葳也在個人社群平台分享新家入住過程：「早上忙著拜土地公拜地基主，下午忙著準備迎接朋友們，吵吵鬧鬧瘋狂了一整晚，終於正式入住新家了，非常踏實非常安穩的感受，很開心很幸福。」值得注意的是，她新家的裝潢主要以白、灰色系為主，開放式的廚房可容納近20人，餐桌則挑選大理石桌面，搭配金屬造型燈泡，看起來優雅又有質感，引起網友稱讚：「廚房完全是我的菜，顏色很柔和」、「超漂亮」。