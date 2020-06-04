即將滿30歲的吳謹言擁有白皙光滑的美肌，他常在社群上分享自己的美容心得，他表示自己其實因為長時間帶妝的關係，所以之前常會長閉鎖性粉刺，偶爾還會冒大痘痘，尤其近期長期戴口罩，肌膚更是容易產生粉刺、痘痘、閉鎖性粉刺等問題。不過他發現了一個對自己很有用的保養秘訣，直呼「為什麼沒有早一點開始」！

吳謹言分享自己後悔沒早點開始的保養方式就是「刷酸」，也就是使用含有酸類成分的保養精華幫助肌膚角質代謝。他通常會準備兩種濃度的酸，一瓶是濃度0.5%的水楊酸片，一瓶是濃度3%至5%的乳酸，他特別提醒刷酸要從低濃度的開始用，如果一開始就用濃度太高的，會過度刺激皮膚，肌膚習慣刷酸後，低濃度的他會拿來做為預防之用，高濃度的會在有痘痘粉刺問題時使用。

在 Instagram 查看這則貼文 吴谨言（@wujinyan816）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 4 日 上午 7:05 張貼

吳謹言的刷酸方式有兩種，第一種是直接擦拭，若肌膚沒什麼大問題，會在洗臉後使用水楊酸片擦拭臉部容易冒痘和粉刺的地方來預防肌膚亂長東西，若肌膚已經冒出閉鎖粉刺，會用濃度較高的乳酸擦拭長粉刺的地方。第二種方式是直接濕敷，如果肌膚已經冒出紅腫的痘痘，他會用乳酸濕敷痘痘3至5分鐘，頻率約為每周2、3次，超過這次數可能會造成過度刺激。

在 Instagram 查看這則貼文 吴谨言（@wujinyan816）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 15 日 上午 12:55 張貼

一開始嘗試刷酸時，吳謹言也會擔心會傷皮膚，但在某次額頭冒痘痘和粉刺時，他起了嘗試刷酸的念頭，結果發現只用了三天，痘痘粉刺就明顯變平了，肌膚也不覺得乾燥，讓他很後悔怎麼沒早一點開始刷酸！不過吳謹言也特別提醒，刷酸之後保溼和防曬要做好，才可防止出現脫皮、痘疤色素沈澱等情況，刷酸中有不良反應一定要快點去看皮膚科，以免造成肌膚傷害。

在 Instagram 查看這則貼文 吴谨言（@wujinyan816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 8 日 上午 5:21 張貼

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