戲劇一哥－王傳一受邀參加TAG Heuer泰格豪雅智能錶101快閃店，搭配TAG Heuer泰格豪雅Connected高爾夫球特別版智能腕錶造型，分享TAG Heuer泰格豪雅最新Connected高爾夫球特別版智能腕錶。

大家認識的王傳一，除了有戲劇一哥的稱號，其實他也是一位不折不扣的高爾夫狂熱分子。在拍戲的空檔，他時常與家人，或是演藝圈的好友們相約去球場打球。王傳一以一身帥氣高球裝扮，搭配最新TAG Heuer泰格豪雅Connected高爾夫球特別版智能腕錶的造型現身，展現活力運動氣息。而TAG Heuer泰格豪雅Connected高爾夫球特別版智能腕錶的功能，不僅對於打球時相當實用之外，在日常生活中的配戴應用上，透過智能輔助功能，有效的提升生活效率。

TAG Heuer 泰格豪雅Connected 高爾夫球特別版智能腕錶 參考編號SBG8A82.EB0206 形象圖。(圖/品牌提供)

TAG Heuer泰格豪雅策略與數位科技總監Frederic Arnault率領專業團隊設計及開發，讓TAG Heuer 高爾夫APP的各項功能發揮極致。其中包括：3D球場地圖、障礙物距離、擊球追蹤、計分卡、專業數據和開球落點區 (Driving Zone) 功能等，助高爾夫球愛好者更準確掌握球場資訊，在每場賽事中大顯身手。Connected智能腕錶內設Wear OS by Google™的全天候線上服務，可隨時連線及應用TAG Heuer 高爾夫及TAG Heuer Sport多款APP，是每位高爾夫球愛好者不可或缺的最佳配備。

TAG Heuer泰格豪雅智能錶101快閃店。(圖/品牌提供)

TAG Heuer泰格豪雅智能錶快閃店營業至6月30日止，大家要記得把握時間靠櫃體驗。