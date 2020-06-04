台灣漸漸步入後疫情時代，也因著今年疫情的影響，消費者減少出門而轉到電商消費帶動了16.7%的成長，而蝦皮購物就看準品牌線上轉型的商機，昨（4日）宣布與百大品牌聯手，於站上開設「品牌旗艦店」，以全新識別打造品質、服務、價格的三大有感升級，更以首波「618品牌旗艦年中慶」活動打頭陣，讓消費者及店家一起受惠。
蝦皮購物自2018年起就已經打造了超級品牌日、跨國品牌合作等活動，讓消費者更能找到品牌官方商品之餘，也能享受電商的方便及優惠價格，加上遊戲互動、蝦皮直播等行銷活動，成功拉抬品牌線上業績，於今年上半年就帶動了蝦皮商城品牌訂單年增平均高達1倍，而此次的活動更帶來多項升級，包括商品皆享有100%正品保證、首創業界最長的15天鑑賞期、退貨無負擔，以及在此次活動中加碼「品牌億萬補貼」折扣活動，希望能帶動品牌年度業績翻倍成長。
此次參與活動的蝦皮商城「品牌旗艦店」品牌中，就一次含括了3C、精品、運動、化妝品及日用品等產業，品牌包括Acer、點睛品、ETUDE HOUSE、巴黎萊雅、New balance等品牌，共同吹響下半年電商戰役，當中像3C商品更將挑戰網購最低價、最高回饋近萬元優惠，更以全面6折起吸客，像神腦推出的蘋果AirPods Pro特價就省上800元，LG的三眼溼拖掃地機器人更省上萬元即可入手，讓消費者在後疫情時代、繳過稅後也能無痛消費。
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