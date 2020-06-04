韓國美妝品牌PONY EFFECT今夏推出絕對持妝家族系列，以金奢金磚外殼為設計概念，針對酷熱夏日爆汗出油等問題推出全新絕對無瑕全能柔焦粉餅，霸氣長方黑殼加上金磚底座，今年最有質感粉餅非它莫屬！

新品小名超全能小金餅，堪稱行走的固態粉底液，兼具粉底與粉餅雙重功效，粉體擁有3倍柔焦技術同時具備遮瑕力與保濕度，粉質超輕薄極細緻，一拍皮秒級零毛孔，上臉呈現高級柔焦粉霧感！粉體內含控油粉末，增添印加果籽油，可於肌膚表面形成保水膜，防止水分流失，修復乾性皮膚，不只養皮不致痘，還對油性或痘痘肌膚很友善，吸收過多的汗水和皮脂，使用後可使妝感清爽不易泛油光。

PONY EFFECT絕對無瑕全能柔焦粉餅粉質細緻，能修飾毛孔和油光，NT1,000元。（圖／邱映慈攝影）

韓妝無瑕透亮的小技巧，原來都是在打底時多一步「BAKE烘焙法」，利用保濕無油份的烘焙蜜粉，在全臉或是想強調的輪廓處拍上一層，並靜置約5分鐘，再用化妝刷輕掃掉，即可創造全天外霧內潤、持久不脫妝的完美妝容！因此PONY EFFECT絕對持妝家族再添新血，推出全新絕對控油烘焙蜜粉，替不同膚質、膚色的消費者，迎接炎夏做好充足準備，讓女孩在酷暑時，也能100分持妝不出糗！

PONY EFFECT絕對控油烘焙蜜粉是鬆粉式粉體，含有保濕精華，能有效緩解粉類產品的乾燥感，粉質細緻零油份，用來烘焙妝容，打造一整天的清爽霧面妝感。NT1,000 元。（圖／邱映慈攝影）

絕對持妝家族全系列主打零毛孔、超持妝，替消費者做好迎戰炎炎夏日的萬全準備，妝前打底建議使用全年銷售冠軍「水透光妝前防護乳」，再加上金牌遮瑕氣墊「絕對持久無瑕氣墊粉餅」，最後以超全能「絕對無瑕全能柔焦粉餅」或「絕對控油烘焙蜜粉」定妝，絕對是史上無敵夏日最防水妝容！

圖中為PONY EFFECT絕對高效植萃潔膚水100ml／NT250元，6月新品上市期間全站加價購NT159元。（圖／邱映慈攝影）

在使用美美彩妝打造精緻妝容之餘，PONY EFFECT也講究卸妝清潔的重要性，推出品牌全新卸妝產品，絕對高效植萃潔膚水，比油更清潔，比水更好卸，潔膚水含植物精油萃取，卸妝清潔時同步保濕肌膚，三效合一且能一次解決全臉彩妝，輕鬆卸出乾淨透亮的健康肌！

▍活動

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★獎品內容 ｜ PONY EFFECT絕對高效植萃潔膚水*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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