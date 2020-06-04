SHU UEMURA植村秀 玩色潮趴 豪華預約禮。（植村秀提供）
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SHU UEMURA植村秀 玩色潮趴 形象照。（植村秀提供）
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Grown Alchemist舒緩護手霜，提供手部肌膚深度的保濕與鎮定。（Grown Alchemist提供）
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Grown Alchemist冰洲苔體香滾珠 50ml，800元。（Grown Alchemist提供）
Grown Alchemist冰洲苔體香滾珠 50ml，800元。（Grown Alchemist提供）
uka 指尖保養。（uka提供）
uka 指尖保養。（uka提供）

迎接夏季，隨著百貨解禁，美妝祭新品與快閃店助攻買氣，植村秀推出限時玩色潮拍，即日起至7月26日，展開全台巡迴，現場備有「巨型眼影盤」打卡牆，預付500元預約金就能拿好禮，由專業彩妝師團隊協助上妝，並拍攝專業證件照，消費滿額再送「風格四連拍」潮拍形象照。

頂級美甲品牌uka，除了指甲油備受市場青睞，今年更發表突破性的「uka保濕除光液」含有植物保養油的雙層式除光液，讓卸除色彩的同時也能保護甲面並予以保養呵護。

澳洲植萃保養Grown Alchemist 研發團隊由人類生物學家、化學家以及成份採購專家組成，將有機、 天然成份與尖端科技完美結合，身體保養系列以專業科學為基礎的理念不添加任何 對人體與環境有害的原料，適合男女共用，冰洲苔體香滾珠更是一大力作，除了消除惱人的臭味還具有止汗效果，萃取自冰洲苔的天然成份對抗由細菌引發的異味，添加天然矽藻土達到良好的吸汗功效，不含鋁鹽、酒精、矽靈、化學香精，使用時可以先用面紙擦拭腋下，在清潔乾燥後的腋下滾動成效較佳，根據自己的出汗狀況可以1到2小時補擦1次。

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