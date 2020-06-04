近日網路節目《漂亮小姐姐》在政治大學尋找正妹，意外挖掘到一位號稱「小周揚青」的小隻馬美女，不僅長得可愛、身材嬌小，聲音還超溫柔，私下的她超敢穿，從火辣比基尼到露背緊身裙都曾出現，更有「制服誘惑」系列辣照，真面目曝光後意外引起熱議，大批網友們看了也直呼「我戀愛了！」

笑容甜美的周芃目前是政治大學斯拉夫語文學系的學生，多才多藝的她說著一口流利俄文，課餘更兼任校園接待大使以及學校內的男籃球隊經理，有這麼美的球經，誰還不怪乖練球呢？網友紛紛吶喊：「這個我可以」、「漂亮小姐姐當之無愧」、「女生笑起來好甜」、「很喜歡迷你身高耶」等。

有趣的是，周芃分享了自己特殊的讀書習慣竟是「不穿褲子」，她表示：「比較自然，更投入在讀書的心境裡。」另外，她也表示如果想提升讀書的效率，可以把自己想記的單字抄寫在便條紙上，貼滿在書桌前方，邊讀就可以邊看到單字，這樣能更加深對單字的印象。