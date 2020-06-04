前2NE1成員朴春(박봄)，6/3下午受邀參加第56屆大鐘獎頒獎典禮，她以一席低胸連身短裙秀出長腿性感亮相，但當鏡頭一往前拉近，發現她竟然「臉部變形」與過去甜美形象相差甚遠，嚇壞不少網友。

由女團出身的朴春，過去曾以渾厚嗓音、迷人長腿而受到大批粉絲的喜愛，但在2014年時疑似從美國攜帶違禁藥物而被輿論扭曲為吸毒女星讓她遭到公司冷凍，人氣一落千丈，直到2018年簽入新東家，檢方調查後才發現她患有「注意力缺失症」，在美國是合法用藥最後以無罪論處置，才洗刷當年冤屈。

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朴春去年底推出新單曲《Lonely》，以歌唱實力征服歌迷的耳朵，也讓她知名度再度提升，今年還受邀擔任大鐘獎頒獎典禮嘉賓。在3日下午的紅毯上，她穿著一件橘黃色格紋相間的貼身短裙搭配同款外套，大方展現纖細長腿，但當鏡頭一往上近拍臉部，卻嚇壞不少人，只見她不僅臉部僵硬還腫了一大圈，雙下巴更直接出來見客，網友看到紛紛留言「整過頭了吧！」、「天哪！她的臉怎麼變這樣」，粉絲則是跳出來護航表示「她因為生病吃藥，是藥物造成的」、「她歌聲還是好聽的」引發兩方論戰。

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