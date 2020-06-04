泰格豪雅（TAG Heuer）專為高爾夫運動研發設計的Connected高爾夫球特別版智能腕表，去年推出第一代款，火速在全球熱賣十萬只，台灣更是嚴重缺貨，今年泰格豪雅第二代高爾夫智能表登場，邀請愛打高爾夫的王傳一分享試用心得，發現智能表就像是「電子桿弟」般可提供即時專業的球場資訊，有了它就可省下雇用桿弟的費用。

第二代高爾夫智能表除了外型更加時尚優雅，電池容量、記憶體和附贈配件皆全面升級，而且更加輕盈順手，而其搭載品牌自行研發的TAG Heuer Golf APP，除了蒐羅全球4萬多個高爾夫球場的地圖，還增加了開球落點區（Driving Zone）功能，可精確為球手顯示最佳的目標區，助球手揮出的成績

王傳一為泰格豪雅位於台北101一樓的臨時櫃擔任開幕嘉賓，還穿上專業高爾夫裝、並自備球具與會，他說他非常愛打高爾夫，出國都會帶著球具，在新疆拍戲時還曾在沙漠上揮桿，但因為對球場不熟悉，一定要花錢請當地的桿弟，如今有了泰格豪雅高爾夫智能表，這筆錢就可省下來。