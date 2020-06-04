伊林模特兒公司旗下力捧的國際名模蕭堯，近幾年登上各大時裝周的伸展台，臉孔也頻頻出現在Vogue、ELLE、Marie Claire等國際時尚雜誌，殊不知國中時她曾被同學取笑長得醜，還遭到程度不等的語言霸凌。

伊林名模蕭堯分享她從醜小鴨變天鵝的美麗秘訣，其中「自信」是改變自我的重要關鍵，以專業模特兒的架勢展示身上的FRED珠寶。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Brunello Cucinelli）

「我被大家叫『醜女』，還因為我的細長丹鳳眼，有個『北京猿人』的外號！」蕭堯說，當時她的體重破70公斤，是典型的「青春期肥胖症」，屬於健康型的小胖妹，但外型仍讓她相當自卑，個性也很封閉。

高中時，蕭堯因父親工作之故舉家搬到杜拜，從此人生有了180度的轉變，原本被當醜的圓臉和細長的丹鳳眼，在老外眼中可是中國美女的必備條件，加上沒有課業壓力，睡眠和運動都很充足，不僅成功瘦身，整個人還抽高十幾公分，成為廣受歡迎的校園美女，這也讓她有了自信，個性也變得開朗許久。

伊林名模蕭堯的「美麗之路」非常勵志，小時曾被笑醜，如今則是走上國際伸展台的國際名模，佩戴FRED珠寶展現自信美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo）

擁有177公分纖瘦好身材的蕭堯說，她變美變高的關鍵是運動，當時她還參考奧運跳高選手的訓練課程展開健身計畫，除了跳繩、呼拉圈、吊單槓外，也透過瑜伽拉長身形，運動不僅可以維持好身材，而且走伸展台非常需要體力，更加驗證「沒有醜女人，只有懶女人」的說法。

隸屬LVMH集團旗下的FRED，為出身阿根廷珠寶世家的Fred Samuel於1936年創立的珠寶品牌，他以獨到的眼光和品味打造充滿法式時尚又兼具設計創意的珠寶作品，在當年深受歐洲皇室、摩納哥王妃葛麗絲凱莉的喜愛。

蕭堯以專業模特兒的架勢展示今年FRED最新款的Chance Infinie系列珠寶，以無限符號打造永恆之美，雙環結構也象徵幸運的「8」，今年更融入綠松石等彩色寶石元素，讓珠寶更加青春耀眼，充滿春天的氣息。

FRED珠寶Chance Infinie綠松石漆面玫瑰金手鍊，飾以1顆明亮式切割鑽石，4萬5600元。（FRED提供)

FRED珠寶Chance Infinie綠松石漆面玫瑰金戒指，飾以1顆明亮式切割鑽石，3萬4800元。（FRED提供)

FRED珠寶Chance Infinie玫瑰金鑽石戒指，15萬400元。（FRED提供)