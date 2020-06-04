提到創新材質，沛納海（PANERAI）絕對穩居領導地位。昨日沛納海在台發表2020年全新表款，一口氣介紹四個由沛納海創意工坊(Laboratorio di Idee)獨家專利研發的創新材質，包括碳纖維、BMG-TECH金屬玻璃猶、DMLS金屬鐳射燒結鈦金屬、Fibratech玄武岩熔岩礦物纖維等，猶如一座小型的物理教室。

沛納海Luminor Marina Fibratech腕表，表殼是以玄武岩熔岩礦物纖維薄片堆疊而成，60萬。（PANERAI提供）

為了打造更堅固、更輕盈、更耐磨的腕表，沛納海特別成立創意工坊致力於研究新材質，除了常見的碳纖維外，一款以玄武岩打造的Fibratech材質，以玄武岩和礦物添加合成物經歷高溫和高壓後，可以呈現出如木紋般的美麗紋理，而且十分輕盈、耐腐蝕，是目前品牌旗下最輕的材質。

沛納海Submersible BMG-TECH金屬玻璃腕表，十分輕盈且耐磨，47萬1000元。（PANERAI提供）

BMG-TECH金屬玻璃則是另一個亮點，是以類似玻璃的分子結構特殊合金打造而成，包括了鋯、銅、鋁、鈦和鎳等金屬，特色是極致輕盈且堅固耐用。

沛納海Luminor Marina DMLS鈦金屬腕表，採用金屬鐳射燒結鈦金屬，47萬3000元。（PANERAI提供）

沛納海Luminor Marina DMLS鈦金屬腕表，則採用原本為陀飛輪等級才會用到的DMLS金屬鐳射燒結鈦金屬，採用直接金屬雷射燒結技術（Direct Metal Laser Sintering，簡稱DMSL），將鈦金屬粉末燒結成薄片，再堆積成型，類似3D列印的概念，中空的設計可比傳統鈦金屬表殼減少30%的重量。