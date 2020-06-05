鄭爽一直給人非常瘦的印象，168公分的他，體重長年只有43公斤左右，甚至還曾掉到3字頭，沒想到這麼瘦的鄭爽也是長年減肥一族！有網友就發現他的百度帳號常參與減肥討論區的話題，還曾分享自己的極端減肥法，讓網友大開眼界。

鄭爽曾在百度減肥討論區分享自己因為假期不運動又吃零食胖到48公斤，打算連續14天不吃東西只喝水，目標瘦到40公斤！在演藝圈朋友的口中，他也是一個堅持減肥的狂人，謝楠曾分享在和鄭爽拍《畫壁》時期，因為鄭爽沒有助理，他會請自己的助理在用餐時間幫鄭爽打飯，鄭爽卻堅持不吃，整天可能只吃一顆蘋果或一顆桃子，因為角色是仙女，鄭爽覺得絕對不能發胖，這樣的堅持讓謝楠非常佩服。

在 Instagram 查看這則貼文 郑爽 zheng shuang 🎀（@zhengshuang_love）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 上午 2:58 張貼

鄭爽還曾因為從43公斤胖到44公斤而崩潰，怕自己在鏡頭前不好看，而打算在瘦回43公斤前不吃飯只喝水。但後來的鄭爽表示，以前的自己很在乎體態，因為覺得做為演員一定要瘦，感覺這只是個基本條件，不瘦的話會讓他沒自信；隨著年齡增長，鄭爽覺得胖瘦都是自己的定義，其實健康和開心是人生中很美好的事情，因此後來他的減肥方式也有調整。

在 Instagram 查看這則貼文 郑爽 zheng shuang 🎀（@zhengshuang_love）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 16 日 下午 8:14 張貼

因為鄭爽本身就瘦，目前他的飲食以維持體重為主，他提醒大家不要不吃主食，但吃的主食也不能吃精緻的主食，推薦大家以粗糧為主食，然後飲食盡量清淡，多喝熱水，少熬夜、早睡早起，體重基本上就能控制住。

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