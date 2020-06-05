想開啟炎炎夏日的日常，不如先從「頭」出發，試試新穎的髮色吧！本季，資生堂專業美髮獨家傳授日韓風靡的「冰雪裙襬染」，讓美女們勇於挑戰時尚味蕾，嚐嚐冰淇淋的可口滋味！

今年強檔釋出的《梨泰院》，劇中金多美的霸氣角色刻劃，完全是新世代女力代表，也因此她煥然一新的髮型吸引許多潮妹們爭相模仿。比起溫柔髮色，金多美的黑玫瑰髮色，對於喜歡率性造型，並勇於展現自我的酷妹來說再適合不過了！黑玫瑰髮色搭配帥氣的金色或深藍色更顯氣勢，揮別少女的青澀，轉換成俏麗短髮的「冰雪裙襬染」，包準讓美眉們成為時尚霸主！

在 Instagram 查看這則貼文 Yiseo <3（@itaewnclass）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 6:23 張貼

莓果冰淇淋的粉糖色在夏季受許多人喜愛，不僅能象徵這個時節，還能給人酸酸甜甜的視覺感受！大膽的桃粉色看似難以駕馭，實際上只要在髮尾處適當的挑染，就能營造的活力感十足的招桃花髮型！

在 Instagram 查看這則貼文 Clair.（@clair_mpalace）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 上午 2:48 張貼

棉花糖髮色不僅傳遞獨樹一格的形象，也是最貼近於仙女的夢幻髮色。輕飄飄的粉紫、粉藍色，充分彰顯出女人神秘浪漫、多愁善感的多種面向。無論你是短髮或是長髮，療癒的髮色能替頭髮增添氣質，細膩柔和的造型特別適合空靈系少女。在大地回暖的時節，氣質美眉們快換上棉花糖「冰雪裙襬染」，以嶄新姿態步入下半年度吧！

在 Instagram 查看這則貼文 高雄卡滋髮型設計師Amber（@kazi_amber）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 6 日 上午 6:24 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 BEE HAIR concept salon（@beehairconcept）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 26 日 上午 1:30 張貼

近幾年推崇的奶茶色受到許多美眉們喜愛，習慣日常髮色但有想來點變化的小姐姐們不妨試試牛奶糖色「冰雪裙襬染」！溫柔的色系不僅沒有膚色限制，適度挑染還能增添俐落感，更顯現出頭髮的層次紋理。牛奶糖色能賦予整體髮型俏麗感，同時也是最適合輕熟女的知性髮色。今年夏季，牛奶糖色「冰雪裙襬染」昇華熟女氣息，走在路上也吸睛！

在 Instagram 查看這則貼文 l'm Heidi（@i_m_heidi）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 22 日 下午 4:13 張貼

在專業沙龍染髮後，並且持續使用持色護髮產品，為頭髮注入養分，便能降低傷害，讓頭髮恢復原本健康狀態。本季，玩色愛好者也無需妥協，使用護色、矯色髮品不僅能保養秀髮，還能有效杜絕褪色後的橘黃乾枯稻草色，召喚「透明感」繽紛秀髮！

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