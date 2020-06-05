Gucci推出的彩妝因為精緻的外觀讓女孩們為之瘋狂，這次推出粉餅、眉筆、亮彩凝膠三樣新品，除超高顏質外，產品本身也非常好用，尤其粉餅的粉質細緻，又是精品級的包裝，彩妝迷們真的可以收！

Gucci柔焦凝光粉餅是可疊擦使用的霧面粉底，打造均勻且完美自然的底妝。Gucci 柔焦凝光粉餅粉質如羽毛般輕柔，顯著的順滑絲絨感能夠修飾肌膚瑕疵及毛孔，粉體帶有優雅花香，使用過程非常療癒。12種色調提供從自然到中等的遮瑕度，其中最白色可作為蜜粉餅使用，深色粉餅也可作為修容，雙面設計的柔軟海綿粉撲，可靈活地塗抹並覆蓋難以觸及的位置。

Gucci柔焦凝光粉餅表面飾有Gucci字樣，設計為可換替芯的按鈕式粉盒，並綴有金色飾邊及內附鏡子。NT2,450元。（圖／邱映慈攝影）

Gucci柔焦凝光粉餅最淺色可當蜜粉使用，深色系可當做修容。（圖／邱映慈攝影）

Gucci絕視佳人眉筆是款多用途粉狀眉筆，可用於勾畫眉形以及填補眉色。眉筆中細柔的粉末，帶來極度自然的定妝效果。雙頭眉筆其中一端為螺旋眉刷，方便梳理眉毛，使顏色輕易融入眉毛之間，不費吹灰之力打造出精緻自然的眉毛。

左圖上方為Gucci絕視佳人眉筆，尾端附眉刷方便使用，每支眉筆皆附削筆器，NT950元。右圖為Gucci臉部亮彩凝膠，能為臉部增加自然光澤，也可作為身體打亮，NT1,080元。（圖／邱映慈攝影）

Gucci臉部亮彩凝膠能為肌膚添上明亮光采，使日常妝容變得更為閃耀並營造立體感。多用途的Gucci臉部亮彩凝膠具高透氣度並易於卸除，為臉部締造亮澤而水潤的效果。單獨使用可強調面部輪廓，或在日常妝容上，輕輕抹於顴骨、唇鋒、眼皮或鎖骨等需要打亮的部分，即可營造亮澤光感。

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