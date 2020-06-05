十二星座男剛好6個屬於控制派、6個屬於自由派，來看看你的另一半是不是只要愛上就會控制欲爆發！

▍1.獅子座、天蠍座、雙魚座

控制派：不讓你跟異性獨處，就算是談公事，前男友絕對不行！絕對不會想要你跟異性有太多接觸，醋罈子會大打翻。

獅子男就是會直接表明希望你不要接觸，那種強勢的態度有時候會讓你自己覺得好氣又好笑。不過天蠍男就不一樣了，可能都是暗地裡觀察你的手機有沒有異樣，又或是講話用酸的方式來表明，他不喜歡你身邊有異性存在。雙魚男則是用苦情的方式，希望你不要讓他太傷心難過，如果你真的不打算理他他就會用冷暴力。

▍2.巨蟹座、處女座、金牛座

控制派：我期待你每天要對我做的事情，例如：傳訊息、打電話就是認為對方應該要對自己做什麼事情，這樣才會甜蜜！

巨蟹男就是沒有安全感，所以就是希望對方可以做一些浪漫的事，讓對方給自己一點安全感，但是安全感是自己給自己的才對！處女男其實有點控制狂，他們總是會在心裡，認為對方不是應該要做這件事才是對的嗎？也許沒有表現出來但是他們已經在心裡想好幾百遍了！不要以為金牛男在曖昧的時候很默默，他們其實戀愛的時候是很有佔有欲的，就是會固執的在心裡幻想你們的未來，也就會一邊希望你應該要怎樣做，但是卻忘了顧及對方的感受。

▍3.白羊座、射手座、雙子座

自由派：我不限制你去哪裡，但是一切以平安回家為主！並不覺得一定要報備還是什麼，就是真心的相信你，但是前提還是希望女友是平平安安地回到家。

白羊男就像個孩子沒什麼心機，也就是真的喜歡你就全心全意地相信你。射手男其實比你還要想要自由，其實他們是覺得報備行程很麻煩的，認為雙方就是應該要互相信任才對。雙子男自己也希望對方能夠給自己自由，所以自然不會想要干涉對方太多，他們會害怕自己管太多，結果反而被對方反過來限制！

▍4.摩羯座、天秤座、水瓶座

自由派：我們經濟獨立，不互相干涉花費，但是可以適時提醒！

其實認為還只是情侶的關係，並不需要干涉對方的花費。

摩羯男是最希望什麼東西都能AA制的。有時候就是認為不應該把兩人的錢財都混為一談，也不喜歡自己的錢都給對方來管，自然自己也不會想干涉對方。天秤男其實經濟上面沒有什麼太大的問題，但是理性的他們認為這樣才不會有太多的紛爭，如果可以自己控管好自己，就不需要來互相干涉。水瓶男真的很自我，其實他們連報備也不需要，因為認為你們兩個之間不需要做這種動作來宣示忠誠。所以經濟上面自然也不需要什麼干涉，水瓶男覺得干涉太多並不是什麼好事。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

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