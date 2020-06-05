54歲香港男神郭富城（Aaron）和「天王嫂」方媛（Moka）目前結婚邁入3年，先前才愛相隨出席露天的慈善演唱會，可看出育有二寶的兩夫妻感情依舊甜蜜蜜。身為幸福人妻的方媛私下也很積極經營社群平台，時不時就會在微博上曝光生活近況，近日，她特別發出影片大方分享她愛用的CHANEL墨鏡珍藏，讓粉絲們看了直呼好羨慕。

網紅出身的方媛自從嫁給郭富城之後可說是備受寵愛，但其實私下的她個性親民又不浪費，她表示自己介紹的絕對是愛用且常用的款式，更透露自己挑選太陽眼鏡最看重「經典」及「百搭」。

郭富城嫩妻方媛曬7款愛用墨鏡！經典百搭小資女也買得起（圖／摘自微博@方媛Moka）

影片中，方媛一共曬出7款CHANEL太陽眼鏡，其中她近期喜歡的是鑲有水晶的蝴蝶型太陽眼鏡，鏡片夠黑可以有效遮陽還可以修飾素顏的臉！而最適合夏天的莫過於透明框眼鏡，她表示：「配有三條分別為金屬、小牛皮及琉璃珠的鏈子，推薦用來搭配襯衫增加層次感。」

郭富城嫩妻方媛曬7款愛用墨鏡！經典百搭小資女也買得起（圖／摘自微博@方媛Moka）

郭富城嫩妻方媛曬7款愛用墨鏡！經典百搭小資女也買得起（圖／摘自微博@方媛Moka）

說到方媛的最愛，則是一款上緣鑲有一排珍珠的圓框太陽眼鏡，她表示自己在買的當下就一見鍾情，後續出鏡機率更是超高，經典百搭還氣場十足。而在她的珍藏中，最好入手的則是售價3900港幣的蝴蝶型珍珠太陽眼鏡，就連小資女都買得起！側面帶有兩粒珍珠，風格優雅又耐看。

郭富城嫩妻方媛曬7款愛用墨鏡！經典百搭小資女也買得起（圖／摘自微博@方媛Moka）

郭富城嫩妻方媛曬7款愛用墨鏡！經典百搭小資女也買得起（圖／摘自微博@方媛Moka）

養眼畫面一曝光也引來大批粉絲狂讚：「臉好小啊，一副墨鏡就遮住半張臉了」、「我吃小姐姐的顏值」、「你戴什麼款式都好好看」等，而也有不少人被影片中方媛本人的真實模樣圈粉，真誠告白：「從剛公佈戀情就開始關注你，發現你是一個特別好特別真實的女孩，難怪天王會選你。」