23歲大陸女星沈月以電視劇《致我們單純的小美好》陳小希一角而走紅，白皙的皮膚配上一雙會說話的眼睛，仙氣滿滿的臉蛋超圈粉，被大票粉絲狂讚「長相有初戀的味道」，更因與香港女星邱淑貞的女兒沈月同名，被封為「短髮版沈月」。近日，她換上黑白雙色的學生制服，更罕見秀出美腿，模樣超令人驚艷。

照片中，沈月身上微寬版的純白襯衫，俏皮紮進黑色短褲裡，胸前更打上夢幻黑色蝴蝶結，下半身則搭配日本女高中生最愛的膝下襪，秀出大片白皙美腿，恰巧是邪惡的絕對領域，並且表情豐富少女感十足，舉手投足都充滿日本女星的清純氣質，讓大票粉絲們看了直呼「濃眉大眼真的是美女」。

「短髮版沈月」化身日本女高中生！短褲下絕對領域超養眼（圖／摘自微博@沈月）

沈月過去以第一名成績考進湖南師範大學新聞與傳播學院，她曾表示自己原本夢想成為一名編導，後續才以演員路線誤打誤撞進入演藝圈，2018年更參與到呼聲很高的新版《流星花園》，以天生的鄰家女孩面孔飾演女主角杉菜獲得一致好評。