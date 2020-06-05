彩妝控最期待的SUQQU英日版初夏限定色終於來了！此次6月初台灣販售的為英國與伊勢丹限定色，此次彩妝靈感來自於生長在大自然的繽紛野花，兩款色彩同時亮相，是6月初最震撼的超強色彩系列！

本次的眼影盤貼心的只推出一色，讓你可以直接收不用陷入選擇障礙，四色繽紛的眼盤怎麼畫都不出錯，而且一如既往的非常好暈染。彩妝師建議可用左上的粉綠金色暈染眼窩後，只要使用另外三色的其中一色暈染眼折，即可完成美麗的漸層眼妝，不但完妝迅速，眼妝也看起來十分精緻。

SUQQU晶采立體眼彩盤 #131結野花，NT2,600元。（圖／邱映慈攝影）

彩妝控最愛的SUQQU漸層腮紅「晶采淨妍頰彩」也推出兩款限定色，都帶著美麗的光澤感。 #120瑞花卉不但能讓臉頰看起來像花瓣一樣粉嫩，還帶有誘人水光感； #121夕影是修飾輪廓的修容色彩，可以為肌膚增加健康的光澤感。

晶采淨妍頰彩 #120瑞花卉NT2,100元。（圖／邱映慈攝影）

晶采淨妍頰彩 #121夕影，NT2,100元。（圖／邱映慈攝影）

本次晶采柔艷唇膏推出限定四色，是微霧的妝感，色彩比起一般常態色大膽、顯色。其中彩妝師特別推薦 #104旬桃，顏色宛如含苞待放的花朵般展現豐潤自然的雙唇，是帶黃感的康乃馨粉紅色調，百搭而且適用於各種膚色。

晶采柔艷唇膏NT1,900元。（圖／邱映慈攝影）

今年眉妝的毛流感成為彩妝大勢，本次限定品中也含有兩款眉采膏，能均勻為眉毛上色，一般髮色或染成偏黃、偏棕髮色的人可嘗試 #101 Orange brown，髮色偏紅、偏莓紅、偏紫的人可嘗試 #102 Vintage Red，讓妝容與髮色更加融合，也可增加眉毛的豐厚度和毛流感。

晶采妍色眉采膏NT1,150元。（圖／邱映慈攝影）

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