早上想要更有效率的縮時保養嗎？國民經典品牌Za，於2020年6月推出全新3款早安面膜，每天早上只要一分鐘讓你之後的妝容超服貼，開架的佛心價每天使用也不心疼！

不論你想要亮白、緊緻、舒緩或是保濕，妝前只需1分鐘，輕敷1片「早安醒膚水潤面膜」，喚醒肌膚後迅速補水、賦予滿滿水潤感。Za早安面膜一片就含有滿滿20g的精華液，等同於早上使用一小罐安瓶。當早上醒來膚況不好時，絕對能完美拯救不安分的肌膚，敷完後上妝，粉底更加服貼持妝！

早安醒膚水潤面膜亮白保濕款，亮白潤澤精華，改善暗淡乾燥肌膚，回復透亮嫩白。（圖／邱映慈攝影）

採用「Airy-feeling空氣感天絲布膜」的「早安醒膚水潤面膜」，服貼輕薄的天絲材質，幫助精華保養成分能更快速滲透肌底，水潤保濕不黏膩。美肌修護配方，加強肌膚保護屏障。

早安醒膚水潤面膜緊緻保濕款，緊緻保濕精華，緊緻毛孔，回復細緻光滑。（圖／邱映慈攝影）

全新Za「早安醒膚水潤面膜」，三款面膜三大保養效果，全方位滿足你的妝前保養需求：｢早安醒膚水潤面膜(亮白保濕)｣：亮白潤澤精華，改善暗淡乾燥肌膚，回復透亮嫩白；｢早安醒膚水潤面膜(緊緻保濕)｣：緊緻保濕精華，緊緻毛孔，回復細緻光滑；｢早安醒膚水潤面膜(舒緩保濕)｣：舒緩醒膚精華，為疲倦肌膚增添活力，回復彈潤飽滿光澤。

早安醒膚水潤面膜舒緩保濕款，舒緩醒膚精華，為疲倦肌膚增添活力，回復彈潤飽滿光澤。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Za早安醒膚水潤面膜早上敷1分鐘讓整天妝容超服貼！並留言告訴小編你愛哪款～

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Za早安醒膚水潤面膜*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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