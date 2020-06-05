每次推出眼影盤都讓美妝控燃起燎原大火的PONY EFFECT睽違許久，2020年夏天推出超限量全新韓妞12色狂歡眼影盤，另外還推出迷你版小金磚唇釉，準備席捲美妝圈，今夏就讓眼妝唇妝華麗閃耀！

充滿異國派對的狂歡氛圍包裝，為你帶來隨時隨地置身異國旅行的好心情！此次以美國最負盛名的兩大音樂節慶Coachella、ULTRA Music Festival，各別搭配沙漠、極光等元素作為設計靈感，集結前所未有的日常精準色系與必收特殊色，每盤收錄4種繽紛質地，包含日常款絲絨霧面、細緻珠光，到派對必備精緻亮片、濃淡比例的霓光金屬亮粉，絕對足夠應付各種日常、隆重或狂歡時刻！

韓妞12色狂歡眼影盤主打色#001沙漠晚霞，運用沙漠大地結合晚霞暖橘色系，混搭金屬光澤亮片。（圖／邱映慈攝影）

本次眼影盤推出兩色，#001沙漠晚霞以沙漠大地色系、暖霞暖橙色系為主，搭配迷人的霓光金屬亮粉打造出充滿能量的狂歡派對妝容；#002極光爆發則以夢幻極光色、神秘的深灰系為主，少見的特殊色亮片、充分打造出天色越暗越閃耀的夏夜特色狂歡妝容！

韓妞12色狂歡眼影盤主打色#002極光爆發則是以夢幻極光色、神秘的深灰色系為主，加上絕美華麗亮片。（圖／品牌提供）

5月上市的「超聚光水唇釉」，包裝為金磚外殼設計，因此又名小金磚唇釉，迎接夏日派對，PONY EFFECT再出擊，推出小而巧的「迷你版」，化身迷你金磚唇釉，若一支唇膏還不夠，那就一次擁有三支吧！迷你組收入3款主打色，軟萌的小唇釉，主打好用、好拿、好攜帶。

PONY EFFECT超聚光水唇釉迷你組。（圖／邱映慈攝影）

超聚光水唇釉是第一支雙唇專用的打亮產品，添加玫瑰果油、摩洛哥堅果油、酪梨油、角鯊烷等高保濕潤澤成分，以及八角茴香萃取物、薄荷豐唇成分與柑橘香氛，多種特調精華上唇同時保養，一抹撫平唇紋，獨家聚光水唇釉質地為雙唇聚光，搭配獨家聚光翹唇刷頭設計，能輕鬆描繪唇峰，貼合唇部曲線，發色濃郁飽和加上水光感，讓唇部厚度立現，Q嫩、飽滿、嘟翹美唇一刷到位，無痛改造扁平唇，就靠小金磚唇釉搞定！

▍活動

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★獎品內容 ｜ PONY EFFECT超聚光水唇釉迷你組*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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