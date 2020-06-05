蔡依林日前和楊丞琳、潘瑋柏約吃飯，三人因超級凍齡的外貌意外掀起話題，畢竟他們各自在演藝圈都10年起跳，蔡依林今年也要邁入40大關，不過怎麼跟剛出道差不了多少呢？編輯整理她過往分享的保養法，想要跟蔡依林一樣逆齡，往下看準沒錯！

蔡依林在節目《偶像練習生》被練習生問到如何保養膚況和體態時，她秒回：「你一天喝多少水？我喝2800cc，如果你有熬夜的話要喝更多。」原來在醫美盛行的年代，蔡依林還是回歸最自然的養生法，早上一起床會先喝250c.c.促進身體循環、預防便祕，過了兩個小時左右再喝250c.c.的水，讓身體維持一定的含水量。

吃完午餐後，蔡依林會喝250c.c.的水分幫助消化，下午升糖素飆高、開始頭昏腦脹時，再喝250c.c.的水幫助醒腦；晚上也會繼續喝水抑制食慾，同時繼續補充水分，22點前，她會將省剩下的400c.c.喝完，睡前半小時不喝水以防水腫，不過她有夜醒的習慣，半夜會喝50c.c.的水改善口乾舌燥，早上醒來肌膚也會比較水潤。