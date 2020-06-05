「網拍女神」陳泱瑾（Grace）曾是一線的網拍模特兒，憑著亮眼外表和好身材廣受女粉絲喜愛。2012年結婚後陸續生下女兒Toby、兒子Theo，成為全職媽媽。近日，她在網路分享家庭出遊照，曝光的火辣泳裝照讓網友眼睛一亮，猛誇：「瑞瑞比例超好耶！」

照片中，陳泱瑾戴著草帽、墨鏡，身穿花色的連身削肩泳裝，雙手一舉飽滿側胸若隱若現，雪白美腿一路露到根部，勻稱的身材完全看不出生過兩個孩子，引起網友讚嘆：「身材真的超好，羨慕」、「露一些側乳好性感哦」、「瑞瑞還是很瘦呀」。