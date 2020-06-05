南韓25歲新生代女演員韓素希，憑著亮麗外表與精湛的演技，在韓劇《夫婦的世界》中獲得觀眾喜愛，也在2020 第56屆百想藝術大賞中入圍新人獎。5日的頒獎典禮紅毯上，她以一席透視斜肩禮服華麗出場，立即成為全場焦點。
在《夫婦的世界》中飾演「最狂小三」而爆紅的韓素希，今年順利入圍第56屆百想藝術大賞的新人獎，在紅毯上她穿著一件裸色及黑色相間的斜肩透視禮服，大方露出白皙香肩與美背，配上一頭波浪長髮，氣質爆棚瞬間電到一票網友，紛紛留言「女神美慘了」、「好像公主」、「她的笑容會殺人」。
南韓25歲新生代女演員韓素希，憑著亮麗外表與精湛的演技，在韓劇《夫婦的世界》中獲得觀眾喜愛，也在2020 第56屆百想藝術大賞中入圍新人獎。5日的頒獎典禮紅毯上，她以一席透視斜肩禮服華麗出場，立即成為全場焦點。
在《夫婦的世界》中飾演「最狂小三」而爆紅的韓素希，今年順利入圍第56屆百想藝術大賞的新人獎，在紅毯上她穿著一件裸色及黑色相間的斜肩透視禮服，大方露出白皙香肩與美背，配上一頭波浪長髮，氣質爆棚瞬間電到一票網友，紛紛留言「女神美慘了」、「好像公主」、「她的笑容會殺人」。
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