▲元大一品苑。/圖業者提供

由亞洲天王「周董」周杰倫早期置產而聲名大噪的「元大一品苑」，根據最新實價揭露12樓戶交易，交易時間為2018年8月，總價高達2億6298萬元，拆算車位每坪單價168.65萬元，拆算車位每坪單價168.65萬元，單價、總價雙創下該社區實價登錄有史以來新高，顯見富豪為收藏豪宅砸錢不手軟。

根據最新實價揭露，「元大一品苑」繼去年5月揭露後，睽違一年，再揭露12樓戶交易，總價高達2億6298萬元，拆算車位每坪單價168.65萬元，單價、總價雙創下該社區實價登錄有史以來新高。

「元大一品苑」是博愛特區最高住宅大樓，也是博愛特區面積最大住宅建案，預售時即全數完銷，規劃地上23層樓頂級豪宅，曾名列十大豪宅之一，基地緊鄰捷運小南門站、公家機關、中正紀念堂以及文化古蹟，周邊綠覆率高，未來周邊也難有素地，其地段位置難以取代，且住戶皆是政商名流，少有釋出。

全國不動產萬華加盟店店長黃坤洋表示，「元大一品苑」是中正區相當難得的知名豪宅，基地位愛國西路30號，屋齡約9年，樓高23樓，預售時每坪均價80萬元，當時高樓層也未見百萬元單價，然而現在身價已翻一倍，2018年低樓層5樓戶就以每坪150萬元成交，此次中樓層12樓戶每坪已來到168.65萬元，未來若有高樓層交易，應可再創下新高價。

全國不動產總經理藍怡婷指出，「元大一品苑」是博愛特區稀有豪宅，共57戶，實價登錄上路以來僅有8筆交易，顯見社區豪宅客皆相當惜售，，觀察歷年行情，每坪單價約在130~150萬元之間，總價約在1.2~1.4億元，曾因地段鄰近總統官邸，在配合高樓層封閉窗戶等條件下才順利取得使用執照。

藍怡婷指出，該社區不僅有「周董」周杰倫星光加持，全棟住戶幾乎皆是政商名流，市場傳出包括上市華邦電子董娘靳蓉、中鋼前董座林文淵之妻、調查局前副局長鄭明順等名人都持有該社區，而2018年2筆交易都站穩150萬元單價，未來也將成為「元大一品苑」定錨價。