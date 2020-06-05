台北101即日起至9月30日每天早上11時至15時，成人憑身分證票價優惠150元，可帶2位12歲以下兒童免費入場。（台北101提供）

6月7日防疫解封，將全面放寬社區防疫措施，配合防疫新生活運動，百貨、量販、超市目前防疫措施大致照舊，新光三越、微風、遠東SOGO、遠東百貨、比漾廣場、台北101等仍維持入埸量體溫，美食街桌上保留隔板或座座位也保持社交距離。

台北101「順時中」推動防疫旅遊，首邀衞福部部長陳時中登觀景台，當解封首日第1個嘉賓，將與小朋友參觀風阻尼球；即日起至9月30日每天早上11時至15時，成人憑身分證觀景台票價優惠150元，可帶2位12歲以下兒童免費入場。至於，購物中心本月在恢復正常營業時間後，目前2F空橋只開放往華納威秀，加上1F松智信義大門及中繼站，B1捷運廣場、計程車等候區，共開放6處出入口，其餘仍暫時封閉。

此外，全聯也維持原有做法，呼籲消費者進賣埸戴口罩、沒有強制；家樂福、愛買仍維持防疫措施，消費者進場時要量體溫，溫度過高超過37.5度或咳嗽者無法進入，家樂福會改為不強制戴口罩，且假日恢復試吃；愛買仍設置結帳社交距離標示，客人若未能保持社交距離，會建議戴上口罩避免接觸。