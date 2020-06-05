咖啡業界的「頂尖對決」來了！集結了雀巢在咖啡生產技術的高超技術，與星巴克擅長烘焙、混合咖啡豆的獨門專業，繼去年推出引領風潮的咖啡膠囊等創新產品後，於2020年再次打造年度新品「Starbucks ® at Home星巴克 ® 特選系列咖啡」，以跟星巴克門市相同等級、符合種植者公平規範「C.A.F.E.」的咖啡豆悉心製成，令人即使身在家中也像是咖啡廳！

全新的「Starbucks ® at Home星巴克 ® 特選系列咖啡」以輕巧好使用的隨行包裝，打破好咖啡製作手續繁複的刻板印象，在家透過簡單迅速的沖泡程序便能獲得一杯頂級咖啡，本次精選自4款暢銷風味，均採用100%優質阿拉比卡咖啡豆製成，並區分為著重烘焙技術與添加多元風味的兩大類別，勢在滿足消費者的味蕾。

最優雅的抗疫宅時尚！星巴克4款特選咖啡簡單泡超時髦（圖／楊婕安攝）

其中，著重烘焙咖啡豆原味的2種口味分別為中度烘焙（Medium Roast）與深度烘焙（Dark Roast）；中度烘焙為口感順口、風味和諧的拉丁美洲咖啡，細細品味便能嚐出牛奶巧克力與堅果的奶油餘韻，而深度烘焙則為選用口味濃郁的拉丁美洲咖啡，具有甜美的烘焙氣息，並帶有可口的黑巧克力香氣。

最優雅的抗疫宅時尚！星巴克4款特選咖啡簡單泡超時髦（圖／楊婕安攝）

最優雅的抗疫宅時尚！星巴克4款特選咖啡簡單泡超時髦（圖／楊婕安攝）

而在黑咖啡之外，雀巢以暢銷品項作為靈感，推出2款分別添加牛奶、焦糖的多元風味的咖啡，包括馥郁並帶有綿密奶泡的卡布奇諾（Cappuccino）與帶有星巴克招牌焦糖香氣的焦糖拿鐵（Caramel Latte）。只需要輕鬆注入熱水，一杯熟悉的星巴克美味立即現身，即便是居家品味依然超時髦！

最優雅的抗疫宅時尚！星巴克4款特選咖啡簡單泡超時髦（圖／楊婕安攝）

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