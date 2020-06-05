MOSCHINO春夏系列以藝術家畢卡索畫作為靈感來源，畢卡索擅長運用單純色彩的抽象線條勾勒出女性輪廓，創意十足的設計師Jeremy Scott則將此傑作傳承至本季系列中，近日眾女星們紛紛穿上新款，搶當時尚大藝術家。

姐姐謝金燕穿上彩色線條洋裝，設計中暗藏著畢卡索著名女性輪廓臉型，搭配超短瀏海，展現俏皮俐落的一面；近日忙於宣傳新劇「誰是被害者」的林心如穿上同款洋裝接受採訪，散發出女性溫柔氣質的一面。在鞋款上，兩人選擇同樣以富有藝術設計的MANOLO BLAHNIK，無論是姐姐謝金燕搭配的DRUSUS色塊拼接穆勒鞋；亦或是林心如選擇的蕾絲經典款飾釦LURUM高跟拖鞋，分別演繹出俏皮與氣質的時尚風格。

姐姐謝金燕、林心如都穿 MOSCHINO 春夏系列搶當大藝術家（圖／品牌提供）

因韓劇「愛的迫降」一炮而紅的氣質甜心徐智慧穿上幾何圖形與線條拼接的不規則平口洋裝，展現個性帥氣的另一面。韓國知名時尚部落客Irene Kim 則是選穿同系列的西裝式洋裝，繽紛鮮明的色彩與圖形交錯讓整個人都耀眼起來。