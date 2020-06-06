有些人看起來什麼都不在乎，看起來很高冷，但事實上越喜歡一個人越自卑越沒自信：不敢開口，怕被發現，怕對方不喜歡自己。

▍1.摩羯座

摩羯外冷內熱，在感情方面比較被動，習慣性隱藏自己的感情。 遇到心儀的人，會把心思藏起來，不輕易表露，更別提主動表白。摩羯越喜歡對方，就越覺得對方光芒萬丈，也越自卑，覺得自己不該去打擾。當然還有一方面，怕自己表白被拒，沒有面子也特別尷尬。平時看起來很高傲冷淡、很厲害的摩羯，一遇到喜歡的人也是沒用得可以。

▍2.水瓶座

水瓶座在感情方面有點遲鈍，也一直比較冷淡，覺得即使自己一個人也一樣很好，自己才是最了解自己的人。遇到自己喜歡的人，也沒有覺得必須要去追求，兩個人像朋友一樣相處也會讓他覺得很幸福，導致兩個人「戀人未滿」的狀態要持續很久。但事實上，他並不是真的很喜歡那樣的狀態，他也很糾結很苦惱，只是又不知道怎麼開口。面對喜歡的人很沒自信，很怕對方對自己沒有感覺，怕說出去的話會成為兩個人相處的阻礙。

▍3.巨蟹座

巨蟹座因為內心很敏感，導致他本身就比較容易自卑。遇到自己喜歡的人，巨蟹會忍不住去關注對方，會因為對方的心情波動受到影響，會因為對方對自己的態度患得患失。因為投入了太多心思，很容易因此忽略了自己。越喜歡對方越容易忽略自己，把對方看得越重越容易感到自卑。

▍4.射手座

射手座整天一副什麼都不在乎的樣子，看起來無所謂，其實他心裡特別在乎，只是裝作不在乎的樣子讓自己看起來更瀟灑一些。射手喜歡一個人心裡裝著對方，表面上卻極力掩飾，被人發現後趕快否認，但實際上只是欲蓋彌彰。越喜歡你越會沒自信，因為害怕說出口之後被拒絕，怕拒絕後自己掩蓋不了臉上的失落，怕在你面前失態，怕被人看了笑話。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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