45歲香港女星李玟（CoCo Lee）與身家超過20億的加拿大富商老公樂裕民（Bruce Rockowitz）因疫情影響，近期都停留在香港，更採取度假模式，除了在家種菜、健身，更迷上玩抖音(TikTok)，時不時就上傳火辣的熱舞影片逗樂粉絲，也順便曝光自家價值港幣1.5億的超級豪宅！

李玟與老公樂裕民相識相戀13年，早在2011年舉辦的為期兩天世紀婚禮就引起熱議，如今當然連住的地方都不馬虎，豪華的程度簡直羨煞旁人！只見她現在居住的海景複式豪宅除了寬敞的巨型客廳和飯廳之外，就連廚房都堪稱廚藝教室等級，曾在節目上公開而造成轟動。

在 Instagram 查看這則貼文 CoCo Lee（@cocolee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 5:09 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 CoCo Lee（@cocolee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 上午 10:03 張貼

李玟在家中最愛的角落除了可以賞海的天台，更有一處療癒的種菜私人花園，她曾大方表示：「看見自己的花園裡種植的蔬菜跟水果終於長出來了！蔥、番茄、芒果、香蕉、茄子、香菜、薄荷、百里香、迷迭香草、牛油果、羅勒、芥藍等等！吃自己種的菜都覺得特別的健康！開心」展現親民俏皮的一面，閒暇時刻還會回覆粉絲留言，可愛的個性超圈粉。