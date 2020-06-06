「新村站著吃烤肉」於2019年6月正式引進台灣，吸引眾多愛吃烤肉的朋友前來朝聖，今年6月適逢滿一周年，即日起至6/14力邀有著調酒界南霸天稱號的台南「T.C.R.C」北上同慶，將用調酒和烤肉High翻整個信義區！

創立於1953年的「新村站著吃烤肉」，是韓國首爾的超人氣排隊名店。新村最大特色莫過於使用鐵桶烤肉架，並讓顧客以立食的方式吃烤肉。原與首爾店相同，台灣店僅供應澳洲牛橫膈膜和酒水，但為迎合台灣消費者的飲食習慣，除了新增3款肉品，包括每日限量的極品牛腰窩、雙拼伊比利豬及牛板腱，並結合韓國便利商店模式，於入口處設置了小菜及白飯貨架，依喜好先選購後與烤肉一同享用，在新村就能擁有道地又有趣的用餐體驗，今年六月是「新村站著吃烤肉」來台的一周年，台灣老闆Steve表示：「引進站著吃的模式，希望能夠打破座位的侷限，讓大家自由變換位置，與每個吃飯喝酒的朋友靠得更近，享受無拘束的用餐環境，除了持續供應道地的韓式烤肉給顧客，希望能提倡韓國酒x肉的特色文化，陸續邀請台灣知名酒吧合作，上一檔與台北最時髦酒吧「WAT」聯名，讓消費者體驗到烤肉搭配調酒的趣味，深化韓式新酒場的品牌印象。」

左為牛肋條，右為伊比利豬。（圖／品牌提供）

獲選亞洲50大最佳酒吧的「T.C.R.C」，是眾所皆知調酒界的南霸天，擅長融入地方食材，製造出令人驚喜的原創調酒，以「府城」為名的調酒，是T.C.R.C的經典之一，發想自台南的飲食文化習慣，把關廟鳳梨、梅子粉、白兔牌烏醋，與香料蘭姆酒組合出類似蜜餞的風味想像，表達愛戀府城的酸甘甜情懷。

柚是妳：綿密微氣泡口感，草本柚香風味，拆解經典調酒Gin Fizz，轉換成能一口喝下的暢快滋味，柚子、豆蔻、些微的青草香氣，一shot清爽你的味蕾。（圖／品牌提供）※中時電子報提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！

這次慶祝新村滿一周年把經典帶來，為台北城注入一縷新酒香，另外，針對這次活動研發的「짠～這騷兒」改編經典調酒New York Sour，將威士忌、紫蘇、佛手柑奶洗澄清後，漂浮上自製香料紅酒，一口燒肉一口Shot，清爽無負擔，「柚是妳」綿密微氣泡口感，草本柚香風味，拆解經典調酒Gin Fizz，轉換成能一口喝下的暢快滋味，柚子、豆蔻、些微的青草香氣，一shot清爽你的味蕾，「春神」調和茉莉花伏特加、西洋梨酒和甜白葡萄酒，清新口感，帶有淡淡花香，以濃郁果香衝擊味蕾！三款特調酒品僅限即日起至6/14於新村站著吃烤肉販售，為迎接T.C.R.C北上，特別製作復古童玩的大型戳戳樂，只要在活動期間內消費酒品即可獲得活動特製尪仔標，憑尪仔標玩遊戲可獲得原價390元的橫隔膜一份，好吃、好喝又好玩的新村週年慶，歡迎呼朋引伴來慶祝。

짠～這騷兒：改編經典調酒New York Sour，將威士忌、紫蘇、佛手柑奶洗澄清後，漂浮上自製香料紅酒，一口燒肉一口Shot，清爽無負擔。（圖／品牌提供）※中時電子報提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！

※中時電子報提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！

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