惠英紅今年已60歲，但肌膚狀況卻看不太出真實年齡，日前他在個人社群分享自己堅持十幾年的美容方法竟然是用「老豆腐」敷臉！

惠英紅分享自己崇尚用天然的方法來保養，用老豆腐來美容成本低、操作方法也很簡單。先在碗裡把半塊老豆腐用手搗碎成糊狀，接著豆腐輕輕搓揉按壓在臉上，嘴巴上也可以使用，能夠讓唇紋變得比較不明顯，剩下的豆腐可以抹在手上，惠英紅特別強調「女生的手很重要」，敷好後等待10至15分鐘即可洗掉。

惠英紅分享自己用老豆腐敷臉。（圖／小紅書@惠英紅）

惠英紅分享這個方法尤其推薦在曬後想要讓肌膚恢復白嫩時使用，敷完老豆腐的肌膚會看起來白白滑滑的，之後再擦上薄薄的椰子油就能完成保養。惠英紅分享豆腐裡有大豆蛋白、異黃酮和多種礦物質，都對皮膚有益，敷到臉上他覺得自己的肌膚變白，還可以增加皮膚彈性，老豆腐便宜又好取得，因此非常推薦給大家。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：