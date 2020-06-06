最美女醫夏宇禾脫了！比基尼秀美胸長腿不科學 10:192020/06/06 時尚 蕭雅文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 夏宇禾臉蛋姣好、身材惹火。（圖／[email protected]夏宇禾） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女星夏宇禾臉蛋美豔、身材火辣，因演出《實習醫師鬥格》獲封最美女醫，近日她到小琉球度假，不忘曬出火辣比基尼照、放送好身材！ 夏宇禾2日透過社群平台PO文：「小琉球第一彈，天空好藍，海水好藍，我曬好黑，哈哈」附上的照片中，她將頭髮綁成包頭，身穿白、藍色的比基尼，露出事業線和北半球，一雙修長美腿也很吸睛，玲瓏有緻的身材曲線引起網友稱讚：「美成這樣…小琉球已不是重點了」、「好辣」、「姐姐好性感」。 夏宇禾在小琉球曬比基尼。（圖／[email protected]夏宇禾） 最美女醫泡湯穿戰袍 「深V到胸下」開6洞 莎莎罕曬比基尼！雙球壓牆擠出邪惡弧形 #夏宇禾 #小琉球 #最美女醫 #正妹 #泳裝 #比基尼 #美腿 #美胸 #身材 也許您會感興趣 推薦閱讀 170cm正妹自拍床照 乳緣「冒粉色」走光了 10:062020/04/26 星光 正妹老師枕頭遮三點！雪白美腿直露根部 00:232020/05/16 星光 林采緹車頭燈太巨 細肩帶「撐成低胸」冒青筋嘆：人生好難 00:032020/06/02 星光 周曉涵野外泡湯被拍！彎腰「白嫩雙球」傾出超辣 00:222020/06/02 星光 莎莎罕曬比基尼！雙球壓牆擠出邪惡弧形 10:512020/06/03 星光 時尚熱門新聞 174cm台大醫學正妹外套裡沒穿衣！M字腿曬飽滿雙峰 - 星光 - 時尚 冠軍港姐黃嘉雯斜肩戰袍透出葫蘆腰！圓胸翹臀一覽無遺 - 星光 - 時尚 百想藝術大賞 孫藝真爆乳低胸走紅毯！彎腰「倒出豐滿半球」引暴動 - 星光 - 時尚 李佳穎白襯衫「滑到身體一半」辣露美背前胸 - 星光 - 時尚 19歲混血女星昭彌緊身上衣太短！抬手「膚色一片全看光」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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