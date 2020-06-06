女星夏宇禾臉蛋美豔、身材火辣，因演出《實習醫師鬥格》獲封最美女醫，近日她到小琉球度假，不忘曬出火辣比基尼照、放送好身材！

夏宇禾2日透過社群平台PO文：「小琉球第一彈，天空好藍，海水好藍，我曬好黑，哈哈」附上的照片中，她將頭髮綁成包頭，身穿白、藍色的比基尼，露出事業線和北半球，一雙修長美腿也很吸睛，玲瓏有緻的身材曲線引起網友稱讚：「美成這樣…小琉球已不是重點了」、「好辣」、「姐姐好性感」。