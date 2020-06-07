又到了《中時電子報》正妹精選單元，小編陪你一同回顧這周又有哪些正妹引起網友的注意吧！

604(四) 172cm田徑正妹三角褲秀「超長美腿」！神仙顏值撞臉3大女神

在體壇界擁有「撐竿跳綾瀨遙」之稱的田徑選手今野美穗，以出眾的外貌、清新的氣質在網路上迅速竄紅，甚至還沒退役就已被不少經紀公司找上，人氣逐漸攀升。

603(三) 正妹老師迎戰69 穿小褲跪地大方開腿

艾瑞絲（盧昕妤）曾是大同高中的實習英文老師，清秀甜美的身影轟動一時，獲得「正妹老師」的美稱。加入網紅團體反骨男孩後，她的風格轉趨甜美性感，近日曝光一組比基尼辣照，大方表示：「虧我那麼辛苦減脂，就是要露啊！」

601(一) 資工彌原來超有料！黑bra擠爆渾圓北半球

資工彌（余函彌）臉蛋姣好、氣質獨特，是台大五姬之一，2013年因不習慣被關注退出演藝圈，後來成立運動服飾品牌，時常透過社群平台分享穿搭。隨著氣溫升高，她的衣著越來越清涼，好身材完全藏不住！

531(日) 180cm正妹球員緊身上衣真理褲「神級逆天長腿」引暴動

被網友封為「最正排球隊員」的南韓球員李多英(이다영)，不僅長相甜美可愛，還有著180cm的高挑身材，在網路上吸引20萬人追蹤。

530(六) 「最美牙醫」路邊掀衣！炸出車頭燈引暴動

被網友封為「最美牙醫」的日本正妹西原愛夏(Manaka Nishihara)，即將在7/31發行第三張電子寫真集DVD，近日她在IG上也PO出性感的側拍畫面，讓粉絲們一睹為快。