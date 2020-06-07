奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周雙子座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，處女座金錢運最旺。另外天蠍座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:銀色

幸運數字:10

整體運勢★★★

解析:下周牡羊朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況則顯的減緩許多，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在要多注意囉！

▍金牛座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:53

整體運勢★★★★★

解析:下周金牛朋友顯得自在且無拘無束許多，過往束縛著你的事情都在下周晴朗許多，手邊的事情在下周也不易受到任何的阻礙，對於自己的目標也更加的明確，面對許多事情時也顯得游刃有餘，算是還不錯的一周，奧斯建議要好好把握下周的時間喔！

▍雙子座

開運顏色:黑色

幸運數字:75

整體運勢★★★

解析:長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓雙子朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

▍巨蟹座

開運顏色:綠色

幸運數字:69

整體運勢★★

解析:巨蟹朋友下周則顯的憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是自己分內的事卻要你來處理，這些狀況都讓你在下周顯的忙碌且疲憊許多，奧斯建議下周要適時的放鬆自己別讓這樣事情把你逼得喘不過氣囉！

▍獅子座

開運顏色:白色

幸運數字:40

整體運勢★★★

解析:下周獅子的朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒又朝正確的方向呢？目前的穩定在下週可能受到過往努力方向錯誤的影響導致有些許破壞的暗示存在，奧斯建議下週做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對的時後要盡快修正，以免造成不良的狀況喔！

▍處女座

開運顏色:孔雀石綠

幸運數字:19

整體運勢★★★★★

解析:下周處女座的朋友，若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，下周的你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

▍天秤座

開運顏色:暗紫色

幸運數字:68

整體運勢★★★

解析:下周天秤朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺，不管這樣的狀況是重新邁步前的喘息，又或者是努力已久後的休息，下周都將呈現沉思休息的狀態，因此奧斯建議下周適時的放鬆自己是相當重要的喔！

▍天蠍座

開運顏色:藍色

幸運數字:88

整體運勢★★

解析:下周天蠍的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠週全，奧斯會建議下周在面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

▍射手座

開運顏色:橘色

幸運數字:61

整體運勢★★

解析:下周射手朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，另外也因為這的狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

▍魔羯座

開運顏色:灰色

幸運數字:56

整體運勢★★

解析:下周魔羯朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力，連行動力也稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退因而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意，適時的向外求援將有效改善狀況喔！

▍水瓶座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:08

整體運勢★★★

解析:下周水瓶朋友則變的計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭勢有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些，因為太投入在競爭的想法當中，而導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，也要適時調整一下自己計較的心態，會比較好喔！

▍雙魚座

開運顏色:黃色

幸運數字:36

整體運勢★★★★

解析:下周距離雙魚朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，奧斯提醒，下周你們的直覺力相當良好，所以不管是遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺，唯一需要注意的就是下周會顯得感性許多，所以若需思考事情時奧斯建議多點理性會比較好喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

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