畢業於台大醫學系的吳若玄，有張神似「國民初戀」秀智的臉，加上174cm的高挑身材，在校期間就聲名大噪，最近她拍攝時尚寫真，黑色外套裡面僅有內衣，氣氛神祕又性感，引起網友熱議。

吳若玄25日PO出兩張照片，寫道：「她像貓，不愛打擾。」畫面中，她頂著微捲的中長髮，畫著精緻妝容，深色唇膏帶出成熟女人味，黑色的外套裡面只穿同色系的內衣，隱約露出事業線和渾圓胸型，由於擔心造成網友筆戰，她解釋：「沒有加工沒有擠也沒有墊不要懷疑。」

至於下半身，她選擇一件筆挺的灰色長褲，大方張開雙腿，既有氣勢又不失性感的打扮，讓網友眼睛一亮，直呼：「真不愧是女王」、「好...好帥」、「是頂級名模？」、「吳醫師，拍的很美很性感很好看」。

吳若玄這陣子陸續曬出婚紗照，其中一套是冰雪奇緣的Elsa色，不只有爆乳設計，裙擺幾乎呈現透膚，23吋柳腰和修長美腿若隱若現，連她自己都忍不住說：「自己都覺得穿這件美是可以的嗎？這件婚紗真的太仙了，外景拍攝時從小弟弟到阿嬤都說好看！」